Afrique de l'Ouest: Revue technique des réformes et projets communautaires

Le volet technique de la Revue annuelle des réformes, programmes et projets communautaires de l'UEMOA s'est ouvert lundi à Lomé.

Durant trois jours, les experts de la Commission échangeront avec les points focaux sectoriels togolais afin d'évaluer l'état d'avancement des engagements communautaires du pays.

Instaurée en 2012 et formalisée en 2013 par l'Acte additionnel n°5/2013, la Revue vise à accélérer la mise en oeuvre des politiques régionales, jugées essentielles pour renforcer la compétitivité et l'intégration économique au sein de l'Union.

L'évaluation menée l'année dernière a porté sur 132 réformes et 5 projets majeurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les données présentées, le taux de mise en oeuvre des réformes est passé de 76 % en 2023 à 77,89 % en 2024.

L'exécution technique des projets a, elle, enregistré une progression spectaculaire, passant de 50,84 % à 78,9 %, soit +28 points en une année.

Des performances saluées comme le résultat des efforts coordonnés des différents ministères et partenaires techniques.

Poursuivre l'élan

Cette session technique doit permettre d'identifier les obstacles persistants et d'ajuster les actions pour accélérer l'appropriation des textes communautaires.

Le gouvernement togolais a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes, dans la continuité de la vision du Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, en étroite collaboration avec la Commission de l'UEMOA.

Un hommage a été rendu au Président de la Commission, Abdoulaye Diop, pour son leadership dans l'approfondissement de l'intégration régionale.

Les travaux sont dirigés par Akou mMawusse Adetou Afidenyigba, directrice de cabinet du ministre des Finances et du Budget.