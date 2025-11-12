Togo: Au coeur de la forêt amazonienne, le pays plaide pour l'environnement

Le Togo participe à la 30e Conférence des Parties sur le Climat (COP30) qui se tient à Bélem, au Brésil, en plein coeur de la forêt amazonienne.

Cette conférence sur les enjeux climatiques mondiaux réunit jusqu'au 21 novembre 2025 les délégations de nombreux pays engagés dans la lutte contre les changements climatiques.

La délégation togolaise est conduite par Komlan Dodzi Kokoroko, ministre de l'Environnement, des Ressources forestières, de la Protection côtière et du Changement climatique.

Le Togo met à profit cette plateforme internationale pour réaffirmer son engagement en faveur du développement durable et de la justice climatique. Plusieurs projets nationaux de lutte contre les effets du changement climatique seront présentés, notamment au pavillon du Togo, où les actions gouvernementales seront mises en avant.

Selon Mery Yaou, Directrice de l'Environnement, l'un des enjeux clés demeure la mobilisation des ressources financières. « Aucune action climatique ne peut être concrétisée sans financements. Nos experts travailleront sur les mécanismes de mobilisation des fonds, tant pour l'adaptation que pour l'atténuation des effets du changement climatique », a-t-elle précisé.

Des rencontres bilatérales sont également prévues avec les partenaires internationaux afin de renforcer la coopération technique et financière et d'assurer la mise en oeuvre efficace des projets climatiques au Togo.

Cette participation s'inscrit dans une dynamique plus large du pays visant à concilier développement économique, résilience environnementale et équité sociale, tout en consolidant sa place parmi les nations africaines actives dans la diplomatie climatique.