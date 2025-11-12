Afrique: Commerce, innovation et partenariat au coeur de la FIL 2025

11 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Du 28 novembre au 14 décembre, la capitale togolaise vibrera au rythme de la Foire Internationale de Lomé (FIL).

Cette 18e édition, attendue avec impatience par les opérateurs économiques nationaux et internationaux, s'annonce ambitieuse, selon les propos relayés par le journal Nouvelle Opinion.

Dans une interview accordée mardi au journal Nouvelle Opinion, Alexandre de Souza, commissaire général de la Foire, affiche clairement ses objectifs : faire de ce rendez-vous "le plus grand événement économique de la décennie". Un défi à la hauteur des ambitions économiques du Togo, dans un contexte marqué par la relance post-Covid et la redynamisation du tissu entrepreneurial national.

Placée sous le signe du partenariat, de l'innovation et du commerce régional, cette foire réunira comme à l'accoutumée des entreprises de divers secteurs : industrie, agriculture, artisanat, technologie, énergie, services, entre autres.

