Afrique: Investir en Afrique francophone - Lomé trace la voie

12 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

C'est un Togo résolument tourné vers l'international qui a donné le ton mercredi matin à l'hôtel 2 Février, à l'ouverture du Forum Royaume-Uni - Afrique francophone de l'Ouest et du Centre (UK-WCAF IV).

Coup d'envoi solennel donné par le ministre togolais des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, devant un parterre d'investisseurs, d'officiels africains et britanniques, avec un message limpide : le Togo est prêt, stable et ouvert pour les affaires.

« Le climat des affaires est en constante amélioration, nos infrastructures sont modernes, notre port et notre aéroport sont performants et notre position géographique en fait un véritable hub commercial régional », a souligné le ministre. Autant d'arguments de poids pour attirer les capitaux étrangers, notamment britanniques.

Une passerelle entre le Commonwealth et l'Afrique francophone

Le Togo, membre du Commonwealth depuis 2022, veut capitaliser sur son double ancrage pour devenir un pont stratégique entre les marchés anglophones et francophones. L'organisation du Forum UK-WCAF IV à Lomé, pour la première fois sur le continent africain, en est une illustration éclatante.

Dans la salle, des délégations venues du Bénin, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Congo et de la RDC. Objectif commun : stimuler les investissements croisés, explorer les synergies économiques et promouvoir des partenariats durables.

L'ouverture des travaux s'est déroulée en présence de Faure Gnassingbé, président du Conseil, dont la politique réformatrice continue de positionner le pays comme un modèle de stabilité et d'ouverture économique dans la région.

En accueillant ce forum, Lomé confirme son ambition de devenir une capitale africaine des opportunités.

