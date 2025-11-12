Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le comité d'organisation va recruter 6.000 volontaires en décembre

Dakar — Le Comité d'organisation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) va lancer en décembre prochain un programme de recrutement de 6.000 volontaires en direction de cet événement mondial prévu en octobre 2026 à Dakar, a annoncé mardi son directeur de la communication, Abdoulaye Kanouté.

"Le grand événement qu'on prépare le mois prochain, c'est le lancement du programme des volontaires, qui va permettre de recruter 6.000 volontaires en direction des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026", a-t-il dit en marge de la clôture des activités de "Dakar en jeux".

Le COJOJ a organisé du 31 octobre au 9 novembre, une série d'activités dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La révélation de la mascotte des JOJ Dakar 2026, la visite de 45 comités nationaux olympiques (CNO) et le tournoi international de futsal font partie de ces activités.

Abdoulaye Kanouté s'est félicité de la "bonne" couverture médiatique des différentes activités du COJOJ, avec des articles parus au Sénégal et à travers le monde.

"Pour les observations que nous avons faites en termes de pic de pénétration et de la notoriété des JOJ, nous avons recensé entre le 31 octobre et aujourd'hui, une centaine d'articles qui ont parlé des JOJ. Il ne s'agit pas seulement d'articles locaux, mais d'articles de journalistes de pays africains et d'ailleurs", a-t-il fait savoir.

Sur les plateformes du COJOJ, il a été observé de "véritables bonds" en termes de followers, a-t-il indiqué.

"En moyenne, nous avons remarqué que nous sommes passés à plus de 10.000 dans nos différentes plateformes. Ce tempo, on veut le conserver dans les semaines, dans les mois à venir. Il y aura beaucoup d'évènements avec des célébrations pour mettre en valeur la préparation des JOJ Dakar 2026", a ajouté le directeur de la communication du COJOJ.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sont prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Ces joutes sportives qui se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.