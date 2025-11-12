Sénégal: Linguère - La lutte contre la délinquance au menu d'un comité départemental de développement

Linguère — Le préfet de Linguère, Modou Thiam, a présidé, mardi, un Comité départemental de développement (CDD) consacré au lancement du processus d'élaboration des diagnostics locaux de sécurité et à l'installation du Comité départemental de prévention et de lutte contre la délinquance, a constaté l'APS.

Cette rencontre, initiée par l'Agence de sécurité de proximité (ASP), s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion de la sécurité de proximité et de participation communautaire à la coproduction de sécurité.

"Je voudrais féliciter et remercier l'ASP pour cette heureuse initiative qui cadre parfaitement avec les orientations du gouvernement visant à associer les populations à la sécurité", a déclaré le préfet, Modou Thiam, à des journalistes, à l'issue du CDD tenu dans la capitale du Djoloff.

Selon lui, ce comité permettra de "rassembler tous les acteurs autour des problématiques de sécurité du département, notamment le vol de bétail, le trafic de chanvre indien et les violences basées sur le genre, dont les mariages précoces".

"La sécurité n'est plus l'apanage exclusif des forces de défense et de sécurité, c'est une responsabilité partagée", a-t-il insisté, saluant la collaboration avec la gendarmerie, la police, la douane, les sapeurs-pompiers et les eaux et forêts.

La commissaire principale, Khadidiatou Sall, directrice de la gouvernance sécuritaire de proximité, de la planification et de la coopération à l'ASP, a indiqué que le département de Linguère constitue une étape du processus national d'installation des comités départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance.

"Nous avons déjà tenu des rencontres à Joal, Kolda, Médina Yoro Foula et Vélingara. L'objectif est d'impliquer les populations dans la lutte contre l'insécurité à travers un diagnostic participatif", a-t-elle expliqué.

Mme Sall a souligné que "les enquêtes menées en partenariat avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) ont révélé, entre autres, le vol de bétail, la consommation d'un parfum appelé "boul faale", l'usage de drogue, des violences basées sur le genre et la circulation d'armes blanches comme principales sources d'insécurité dans la zone sylvopastorale".