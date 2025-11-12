Sénégal: PortailBac, une nouvelle plateforme pour centraliser les inscriptions au baccalauréat et au Concours général lancée

L'Office du baccalauréat a officiellement lancé, mardi, une nouvelle plateforme dénommée PortailBac dont l'objectif est de centraliser la gestion des inscriptions au baccalauréat et du Concours général, les paiements numériques et afférents, ainsi que la réception et le suivi des dossiers de candidature.

"Face aux difficultés [liées à l'organisation du baccalauréat et du Concours général] et dans un esprit de modernisation, l'Office du baccalauréat a construit une innovation majeure, la plateforme numérique Portaibac", a dit le directeur général de l'Enseignement supérieur, Abdoul Aziz Diouf, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, à cette cérémonie de lancement.

Selon M. Diouf, PortailBac permet de franchir "une étape décisive" dans la gestion des données et plus d'efficacité dans l'organisation des examens.

"PortailBac n'est pas seulement un outil technique, mais une passerelle qui fédère les acteurs du système éducatif autour d'une mission commune, modernisée, sécurisée pour fluidifier les procédures liées à l'organisation du baccalauréat et du Concours général", a ajouté le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur.

Cette réforme marque, selon lui, "une avancée majeure vers une gestion plus fiable, sécurisée et en temps réel des candidats et des opérations, tout en garantissant plus de rapidité et d'efficacité".

Ambitionnant de devenir une administration numérique inclusive, transparente et innovante, l'Office du bac avait lancé en juin 2024 un vaste programme de numérisation, de dématérialisation des procédures et de digitalisation sécurisée des opérations liées à l'organisation du baccalauréat et du Concours général sénégalais, a rappelé Abdoul Aziz Diouf.

Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Abdou Diouf, a indiqué que ce portail illustre parfaitement "la synergie entre innovation technologique, production statistique et qualité et bonne gouvernance".

"C'est une plateforme sécurisée, interopérable et [qui] constitue aussi un véritable système intégré de gestion, d'analyse et de diffusion des statistiques liées au baccalauréat", a-t-il noté.

Il a indiqué que la plateforme permet aussi de "rationaliser et de sécuriser la collecte des données de dizaines de milliers de candidats, tout en offrant une totale garantie de leur intégrité et leur confidentialité".

Elle permet également, "d'automatiser les traitements avec une réduction notable des erreurs reproduites et divisées dans des délais raisonnables, des statistiques précises nécessaires à l'amélioration de la gestion du bac", a-t-il déclaré.

M. Diouf a souligné que cette plateforme qui constitue "une boîte à outils de référence" dans le cadre de la mise en oeuvre de toute réforme du système éducatif fondé sur les évidences, fournit une base de données "riche" permettant au modélisateur de capter les facteurs.

Le directeur général de l'Office du Bac, Cheikh Ahmadou Bamba Guèye, a relevé, à son tour, que PortailBac permet de "faire des économies", notant que tout est maintenant intégré grâce à la dématérialisation.

"Ça permet également d'avoir une vue globale par rapport aux inscriptions et sur l'état d'avancement des inscriptions des établissements", a-t-il dit, précisant que ce portail aidera également à transmettre "à temps réel" des données au Campusen, une plateforme destinée à l'orientation des bacheliers, pour faire le pré-enrôlement des élèves dans les universités et écoles sénégalaises.