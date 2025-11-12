Sénégal: La CCIAD et une entreprise espagnole spécialisée veulent promouvoir la transformation digitale des TPE et des PME

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) et Pulsar Technologies, une entreprise d'origine espagnole spécialisée dans le numérique, ont organisé, mardi, une journée de sensibilisation et de partage d'informations sur la transformation digitale comme "levier de développement des Très petites entreprises - TPE et les Petites et moyennes entreprises - PME".

"Ce partenariat entre la CCIAD et Pulsar Technologies traduit notre volonté commune de créer des synergies entre les structures d'appui aux entreprises et les secteurs privés. L'activité de ce matin vise à sensibiliser, informer et inspirer les entreprises sur les potentialités offertes par la transformation digitale", a soutenu Dr Mbaye Chimère Ndiaye, secrétaire général de la CCIAD.

Selon lui, les TPE et PME font face à des défis majeurs, notamment l'accès au financement, la compétitivité, la productivité et l'adaptation aux nouvelles exigences du marché.

"Par conséquent, la digitalisation n'est plus un choix, mais plutôt une nécessité, une exigence stratégique pour toute entreprise qui souhaite rester compétitive", a t-il dit

Il a ajouté que dans ce contexte, la transformation digitale est une opportunité incontournable pour améliorer la gestion, la visibilité, la relation client, mais aussi l'accès au financement.

"Notre ambition est claire : aider les TPE et PME à franchir le gap du numérique en leur donnant des outils, des connaissances et un accompagnement nécessaire pour digitaliser leurs activités", a soutenu M. Ndiaye.

L'entreprise Pulsar Technologies a saisi l'occasion pour expliquer aux entrepreneurs les fonctionnalités de son application "Zeina App", présentée comme "une solution disruptive pour accélérer la formalisation, la modernisation, l'accès au financement et le développement des PME".

Elhadji Maguette Wade, représentant du Secrétaire d'Etat chargé des PME a, pour sa part, souligné que la transformation digitale est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, en particulier les TPE et les PME, dans un environnement économique en "constante évolution".

Il a affirmé que le gouvernement du Sénégal est déterminé à accompagner les entreprises dans cette transition numérique en mettant en place des politiques et des programmes favorisant l'adoption des technologies numériques, l'inclusion financière et économiques des PME et des TPE.

Selon lui, "la CCIAD et Pulsar Technologies jouent un rôle clé dans cette dynamique en offrant des solutions et des services pour aider les entreprises à se digitaliser et à améliorer leur compétitivité".

