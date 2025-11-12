Sénégal: Cent treize personnes interpellées lors d'une opération de 'sécurisation' menée dans le département de Mbour

Saly — Cent treize personnes ont été interpellées lors d'une opération de "sécurisation" de la Petite-Côte menée par la Police et la Gendarmerie nationales à Saly, Ngaparou et Somone, dans le département de Mbour (ouest), a appris l'APS, mardi, d'une source policière.

L'opération s'est déroulée dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 novembre, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé.

"Cent treize personnes ont été interpellées" pour plusieurs motifs et diverses infractions, selon un communiqué de la Police nationale : vérification d'identité, nécessité d'enquête, ivresse publique et manifeste, séjour irrégulier, détention d'armes blanches, etc.

Seize véhicules ont été mis en fourrière et 42 motos immobilisées, ajoute la même source.

Elle signale que des personnes interpellées ont payé des amendes forfaitaires d'un montant total de 171 000 francs CFA.

Cent trente-cinq policiers et 118 gendarmes ont pris part à cette opération, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de Thiès (ouest), Saër Ndao, du préfet de Mbour, Amadou Diop, d'autres autorités administratives et de responsables de la Gendarmerie et de la Police nationales.