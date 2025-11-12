Sénégal: Fatick - Plus de 150 hectares de riz emblavés par la mairie de Diagane Barka

Des producteurs de la commune de Diagane Barka, dans le département de Foundiougne (Fatick, centre), ont emblavé 150 hectares de périmètre de riz destiné à la sécurité alimentaire locale, a appris l'APS du coordinateur du programme de développement de la culture du riz, Ibrahima Sy.

"Notre commune dispose énormément de terres inondables depuis près de dix ans. L'alternative était de les laisser dans les eaux ou les exploiter. Et depuis deux ans, des producteurs locaux y cultivent du riz pour leur consommation", a expliqué M. Sy lors d'un entretien.

Cette initiative de la municipalité entre dans le cadre du programme rizicole. Elle est soutenue par l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) et le partenaire Agrisud.

En 2024, première année d'exploitation des terres, la mairie de Diagane Barka a labouré 10 hectares et mis à la disposition de 10 producteurs, des semences pour démarrer la culture du riz.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour cette année, a-t-il poursuivi, 150 hectares sont exploités. "Le partenaire Agrisud a également pris en charge huit hectares pour accompagner l'initiative", a relevé Ibrahima Sy.

Il a plaidé pour l'appui de l'Etat pour agrandir l'exploitation des terres agricoles afin de garantir l'autosuffisance en riz dans la région et envisager la commercialisation dans le reste du pays.

"Il faut de gros moyens matériels pour cultiver du riz. Nous louons des tracteurs et des moissonneuses batteuses pour labourer et récolter. Un accompagnement des autorités serait une grande utilité", a-t-il avancé.

"La quasi-totalité des cultures sont mûres et prêtes à la récolte. Il reste une petite variété qui n'a pas atteint la majorité, retardant un peu la récolte", a assuré Ibrahima Sy.