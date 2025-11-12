Sénégal: Deux structures partenaires lancent une application pour sensibiliser au diabète

Dakar — L'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD) et Eyone Medical, une entreprise spécialisée dans la digitalisation des soins de santé, ont lancé, mardi, à Dakar, une application mobile appelée Kit Diab Digital, dans le but de sensibiliser le public au diabète et à ses causes.

"Notre objectif est d'utiliser le digital pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible et les aider à prévenir la maladie", a expliqué Henri Ousmane Guèye, le directeur général d'Eyone Medical, à l'origine de la création du Kit Diab digital.

Il s'agit d'aider les établissements de santé à enregistrer les données des malades et les médecins à disposer de beaucoup d'informations, selon M. Guèye.

"Les maladies non transmissibles sont un fléau très important dans notre pays. Il est important que nous puissions sensibiliser les populations", a-t-il dit, précisant que la prévention sera privilégiée dans l'utilisation du Kit Diab Digital.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agira, selon Henri Ousmane Guèye, d'envoyer des messages aux usagers de l'application mobile, de leur fournir des informations relatives aux causes du diabète, de leur donner des conseils d'hygiène alimentaire, etc. "C'est là que le kit va jouer un rôle important", a-t-il assuré.

"C'est un travail collaboratif", a poursuivi M. Guèye, ajoutant que des experts sont associés à cette innovation, afin qu'elle puisse "impacter le maximum de patients possible".

Cette initiative commune va consister à "utiliser les canaux de transmission de l'information pour éduquer les diabétiques. Aujourd'hui, presque tout le monde a un smartphone, ce qui va permettre aux diabétiques (...) de recevoir des informations sans se déplacer", a expliqué le journaliste Baye Oumar Guèye, président de l'ASSAD.

"C'est une plateforme accessible à l'aide du téléphone, une application mobile, qui va permettre de référencer les personnes assistées (...) Nous voulons faire quelque chose de simple et d'accessible pour tout le monde", a-t-il poursuivi.

"On parlera essentiellement de diabète sur la plateforme", a ajouté le président de l'ASSAD, assurant que l'application sera utile aux adultes comme aux enfants.

Les experts impliqués dans cette initiative vont dire aux usagers du Kit Diab Digital "comment se comporter en cas de complication, comment éviter les comas hypoglycémiques ou hyperglycémiques, comment se prendre en charge, etc.", a-t-il expliqué.

Lors du lancement de l'application, l'ASSAD et Eyone Medical ont rappelé les résultats d'une enquête du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur les causes des maladies non transmissibles. Selon cette enquête, le taux de prévalence du diabète est de 4,2 % au Sénégal.