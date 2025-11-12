Sénégal: Oussouye - Des infrastructures communautaires de base réceptionnées à Diakène Wolof

Diakene wolof (Oussouye) — Le sous-préfet de l'arrondissement de Loudia Wolof, Mody Ndiaye, a réceptionné, mardi, à Diakene wolof, des infrastructures communautaires de base réalisées à travers le projet Solutions écosystémiques d'adaptation durable (SEDAD), a constaté l'APS.

Ces infrastructures sont composées d'unités de transformation de produits halieutiques et forestiers, d'hangars de stockage, d'ateliers de réparation de moteurs, de chambres froides, ainsi que des logements et bureaux destinés à l'Aire marine protégée (AMP) Ufoyaal Kassa-Bandial.

Le projet SEDAD est financé par Affaires mondiales Canada. Il est exécuté par le Cégep de la Gaspésie et des Îles, à travers son Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, en partenariat avec la Direction des Aires marines communautaires protégées (DAMCP) du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Ce projet vise à renforcer la résilience des communautés locales aux effets du changement climatique.

Le sous-préfet Mody Ndiaye, a salué un projet "concret et durable " et a invité les populations à s'approprier les ouvrages afin d'en assurer la maintenance et la pérennisation.

"Ces infrastructures sont désormais votre patrimoine, l'outil de votre autonomisation et de votre développement futur", a-t-il lancé aux populations présentes de Diakène wolof.

La directrice du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Yolaine Arseneau, a indiqué que ce projet mis en oeuvre au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, repose sur une approche participative et des solutions fondées sur la nature.

"Nous remettons aujourd'hui non seulement des bâtiments, mais aussi, une responsabilité partagée : celle de bâtir un avenir plus résilient et respectueux de la nature", a-t-elle expliqué.

Le représentant de l'ambassade du Canada à Dakar, Maxime Mariage, a magnifié la collaboration exemplaire entre le Canada et le Sénégal dans le domaine de l'adaptation climatique, précisant que ce projet "appartient avant tout aux communautés bénéficiaires".

Le directeur de la DAMCP, le Colonel Momar Sow, a mis en avant dans son intervention, la réussite de l'AMP Ufoyaal Kassa-Bandial, devenue la plus vaste aire marine protégée du réseau national d'aires marines protégées, avec 123. 000 hectares.

Il a exhorté ses gestionnaires à faire preuve de rigueur, de transparence et de bonne gouvernance pour en faire un modèle à l'échelle nationale.

Le président du Conseil départemental d'Oussouye, Maurice Diédhiou, a salué la démarche inclusive du projet SEDAD qui place, selon lui, les femmes et les jeunes au coeur de ses interventions, contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire et à la préservation de la biodiversité.

Lancé en 2023, le projet SEDAD promeut les solutions fondées sur la nature (SFN) pour renforcer l'adaptation des communautés au changement climatique, dans cinq aires protégées d'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Gambie et Mauritanie).

D'ici 2027, ce projet ambitionne de favoriser la gestion durable des écosystèmes, la restauration de la biodiversité, l'économie circulaire portée par les jeunes et le leadership féminin en matière d'environnement, selon ses initiateurs.

Dans le département d'Oussouye, le projet intervient dans 18 villages.

Il y a entre autres réalisations, trois unités de transformation de produits forestiers et halieutiques à Diakène, Essauout et Diembering, une miellerie à Enampor et deux chambres froides à Cap Skirring et à Elinkine, pour la conservation de produits halieutiques

Un poste de commandement à Oussouye, trois postes de garde et deux quads pour le renforcement de la surveillance, font partie des réalisations.

Le projet a également permis la réhabilitation de digues anti-sel à Cabrousse et à Niomoune, ainsi que la réfection d'épis de protection côtière à Diembering.

À Elinkine, le sous-préfet de Loudia Wolof, a procédé aussi à la réception de deux bateaux de surveillance destinés à renforcer les capacités opérationnelles de l'Aire marine protégée Ufoyaal Kassa-Bandial.