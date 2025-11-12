Sénégal: La sécurité des frontières et la gouvernance souveraine des ressources au menu du 3e colloque du CHEDS

Dakar — La troisième édition du colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) s'ouvre à partir de jeudi, à Dakar, sur le thème de la gouvernance souveraine des ressources et des frontières en Afrique de l'Ouest, a-t-on appris des organisateurs, mardi.

L'édition 2025 de ce rendez-vous annuel, prévue pour deux jours, "va miser sur l'expertise africaine à travers la valorisation des exemples réussis dans la gestion sécuritaire en Afrique [...]", a indiqué le directeur général du CHEDS, le général de brigade Jean Diémé.

La troisième édition du colloque international du CHEDS vise également à "créer un espace de dialogue où seront abordés divers thématiques sous l'angle des solutions pour une gouvernance souveraine, inclusive et porteuse de paix", a-t-il ajouté.

Il s'exprimait au cours d'une conférence de presse, en prélude du colloque dont le thème principal est "Gagner la paix en Afrique de l'Ouest : pour une gouvernance souveraine des ressources et des frontières".

L'objectif de ce rendez-vous est d'analyser les conditions et les modalités d'une gouvernance souveraine des ressources et des frontières comme levier stratégique pour instaurer une paix durable en Afrique de l'Ouest.

Plus de deux cents personnes, dont des décideurs politiques, des responsables militaires et civils, des experts, chercheurs et des représentants d'organisations régionales et internationales, issues de la sous-région ouest-africaine et d'ailleurs sont attendues à cet évènement.

Les thématiques phares porteront sur l'hydrodiplomatie, la gouvernance foncière et la sécurité des espaces urbains, la souveraineté numérique, l'intelligence artificielle, la sécurité collective, entre autres.

"Au terme des travaux, sera produit l'Acte du colloque, une synthèse des suggestions nées des échanges, qui sera remis aux autorités compétentes", a fait savoir M. Diémé.