Sénégal: Relations sino-sénégalaises - Habibou Dia préconise un cadre de matérialisation des opportunités mutuelles

Dakar — Le directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a proposé mardi l'élaboration d'un cadre de matérialisation des opportunités d'échanges et de coopération entre le Sénégal et la Chine, dans l'optique d'un partenariat gagnant-gagnant.

"Ce qui manque, à mon avis, c'est le cadre qui puisse matérialiser réellement l'ensemble des opportunités qui peuvent profiter réciproquement à la Chine et au Sénégal, et permettre qu'il y ait cette expérience nouvelle dans un contexte socio-politique marqué par une vision nouvelle de souveraineté, de prospérité partagée, de justice sociale et d'équité", a déclaré Habibou Dia.

Il présidait la cérémonie officielle de restitution du rapport de mission des responsables des médias et journalistes sénégalais, qui s'étaient rendus à Beijing, du 17 au 30 juillet 2025.

Le directeur de la Communication estime qu'il faut tester de nouvelles méthodes de partenariat prenant en compte la particularité du Sénégal, sa stabilité socio-démocratique, la singularité de son capital social, sa jeunesse ouverte et résolument tournée vers un avenir nouveau et meilleur et qui aspire à un changement profond de politique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Habibou Dia a également souligné l'importance pour le Sénégal d'une reconfiguration des accords de coopération bilatéraux et d'un nouveau schéma de partenariat technologique ou économique basé, en amont, sur une réflexion culturelle et un leadership de très haut niveau.

"Cette reconfiguration correspond à une époque où on a des éléments de dividende démographique, un pourcentage très élevé de la jeunesse qui prend conscience des richesses de leur pays, surtout en Afrique subsaharienne, et qui aspire réellement à vivre de la prospérité de leur sous-sol, de leur sol, de leur économie", a-t-il fait observer.

Dans le sillage des aspirations de changements profonds, de "pleine souveraineté", mais aussi de prospérité, il a appelé autorités étatiques et populations à se préparer dores et déjà à ces bouleversements.

Il a en outre exprimé le voeu de voir le Sénégal devenir le hub continental de l'entrée de la Chine dans la sous-région et en Afrique globalement.

Pour sa part, la ministre conseillère de l'ambassade de Chine au Sénégal, Li Fei, a relevé que les "deux cultures [chinoise et sénégalaise] ont beaucoup de choses en commun".

"Nous privilégions l'une comme l'autre les valeurs du respect, d'hospitalité, d'honnêteté, de solidarité", a-t-elle dit, ajoutant que les peuples sénégalais et chinois "sont unis par la même quête pour le développement autonome et la prospérité".

"Nos deux nations, je le constate tous les jours, s'attachent indéfectiblement à la souveraineté nationale, à la justice et à l'équité internationale", a ajouté la diplomate, assurant de la volonté de la Chine de continuer à oeuvrer en faveur d'une économie mondiale toujours plus ouverte.