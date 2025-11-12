Sénégal: Relations sino-sénégalaises - Habibou Dia préconise un cadre de matérialisation des opportunités mutuelles

11 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a proposé mardi l'élaboration d'un cadre de matérialisation des opportunités d'échanges et de coopération entre le Sénégal et la Chine, dans l'optique d'un partenariat gagnant-gagnant.

"Ce qui manque, à mon avis, c'est le cadre qui puisse matérialiser réellement l'ensemble des opportunités qui peuvent profiter réciproquement à la Chine et au Sénégal, et permettre qu'il y ait cette expérience nouvelle dans un contexte socio-politique marqué par une vision nouvelle de souveraineté, de prospérité partagée, de justice sociale et d'équité", a déclaré Habibou Dia.

Il présidait la cérémonie officielle de restitution du rapport de mission des responsables des médias et journalistes sénégalais, qui s'étaient rendus à Beijing, du 17 au 30 juillet 2025.

Le directeur de la Communication estime qu'il faut tester de nouvelles méthodes de partenariat prenant en compte la particularité du Sénégal, sa stabilité socio-démocratique, la singularité de son capital social, sa jeunesse ouverte et résolument tournée vers un avenir nouveau et meilleur et qui aspire à un changement profond de politique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Habibou Dia a également souligné l'importance pour le Sénégal d'une reconfiguration des accords de coopération bilatéraux et d'un nouveau schéma de partenariat technologique ou économique basé, en amont, sur une réflexion culturelle et un leadership de très haut niveau.

"Cette reconfiguration correspond à une époque où on a des éléments de dividende démographique, un pourcentage très élevé de la jeunesse qui prend conscience des richesses de leur pays, surtout en Afrique subsaharienne, et qui aspire réellement à vivre de la prospérité de leur sous-sol, de leur sol, de leur économie", a-t-il fait observer.

Dans le sillage des aspirations de changements profonds, de "pleine souveraineté", mais aussi de prospérité, il a appelé autorités étatiques et populations à se préparer dores et déjà à ces bouleversements.

Il a en outre exprimé le voeu de voir le Sénégal devenir le hub continental de l'entrée de la Chine dans la sous-région et en Afrique globalement.

Pour sa part, la ministre conseillère de l'ambassade de Chine au Sénégal, Li Fei, a relevé que les "deux cultures [chinoise et sénégalaise] ont beaucoup de choses en commun".

"Nous privilégions l'une comme l'autre les valeurs du respect, d'hospitalité, d'honnêteté, de solidarité", a-t-elle dit, ajoutant que les peuples sénégalais et chinois "sont unis par la même quête pour le développement autonome et la prospérité".

"Nos deux nations, je le constate tous les jours, s'attachent indéfectiblement à la souveraineté nationale, à la justice et à l'équité internationale", a ajouté la diplomate, assurant de la volonté de la Chine de continuer à oeuvrer en faveur d'une économie mondiale toujours plus ouverte.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.