Sénégal: La grève des travailleurs se poursuit à l'hôpital de Richard-Toll

Richard-Toll — Des travailleurs de l'hôpital de Richard-Toll (nord) poursuivent la grève entamée depuis plusieurs semaines en protestant contre l"'inaction" de la direction de cet établissement public de santé et le "non-respect" de ses engagements.

"Nous nous sommes réunis encore pour dénoncer l'inaction de la direction de l'hôpital, concernant nos revendications", a soutenu le secrétaire général du Syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale du Sénégal (SACSASS), Babacar Ndiaye.

Venu prêter main-forte aux travailleurs en grève, il affirme que leurs revendications ont été portées à la connaissance du directeur de l'hôpital depuis le 1er mai dernier.

Ils réclament "une aide au logement, la revalorisation des heures supplémentaires et le paiement [d']indemnités trimestrielles", a expliqué M. Ndiaye.

"Malgré l'augmentation du budget de l'hôpital, les conditions de travail des agents n'ont connu aucune amélioration. Certains d'entre eux travaillent depuis onze ans, sans la moindre revalorisation salariale", a dénoncé le secrétaire général du SACSASS.

La grève a démarré il y a trois semaines. Les travailleurs tiennent des sit-in et observent des "arrêts de travail" au début de chaque semaine.

Ils disent être prêts à participer à des négociations en vue de la satisfaction de leurs revendications, si la direction de l'hôpital prend des "engagements concrets" qui aillent dans ce sens.

Le directeur de l'hôpital, Cheikh Tidiane Niass, interrogé par l'APS, a signalé une "baisse des recettes" qui contraint l'établissement public de santé à faire preuve de "prudence budgétaire".

"Nous faisons des efforts en tenant compte des moyens dont nous disposons. La situation financière de l'hôpital est fragile", a-t-il argué.