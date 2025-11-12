Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions de nouveau au-dessus des 13 000 milliards de FCFA ce mardi 11 novembre 2025

Après plusieurs journées de baisse, la capitalisation du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est de nouveau au-dessus des 13 000 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 11 novembre 2025.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 13 018,090 milliards FCFA contre 12 952,499 milliards FCFA le lundi 10 novembre 2025, soit une augmentation de 65,591 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 1,237 milliard, passant de 10 715,887 milliards FCFA la veille à 10 714,650 milliards FCFA ce 11 novembre 2025.

La valeur totale de ces transactions s'est encore rehaussée, s'établissant à 2,524 milliards FCFA contre 1,913 milliard FCFA la veille.

Tous les indices sont au vert contrairement à la séance de la veille. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,51% à 337,64 points contre 335,94 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 gagne 0,44% à 164,29 points contre 163,57 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est également en hausse de 0,23% à 140,62 points contre 140,30 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 24 830 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 2 540 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 2 620 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 2 200 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 1 565 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 3 325 FCFA), UNIWAX Côte d'Ivoire (moins 5,06% à 1 595 FCFA), BICB Bénin (moins 4,77% à 4 995 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 1 070 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (moins 1,20% à 24 700 FCFA).