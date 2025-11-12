Soudan: Les paramilitaires attaquent Babanusa dans le Kordofan de l'ouest, l'armée tente de reprendre le contrôle

Au Soudan, le Kordofan du Nord est devenu un nouveau front de guerre entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR). Des milliers de civils sont aujourd'hui assiégés dans des villes stratégiques comme Babanusa, dans le Kordofan de l'Ouest, et El-Obeid, capitale du Kordofan du Nord. Ces localités, toujours contrôlées par l'armée, subissent les attaques répétées et les frappes de drones des FSR.

Depuis dimanche 9 novembre, les combats se sont intensifiés. L'armée soudanaise a mené des frappes aériennes sur les positions des FSR à Nyala et dans ses environs, au Darfour du Sud. Cette deuxième ville la plus peuplée du Soudan est stratégique pour les Forces de soutien rapide.

De leur côté, les drones des FSR ont visé des zones contrôlées par le gouvernement dans le Kordofan du Sud. Les paramilitaires ont également déployé de nouveaux renforts vers l'axe oriental du Kordofan de l'Ouest, afin d'encercler les forces gouvernementales.

Babanusa, systématiquement attaqué par les paramilitaires, est située sur la ligne de chemin de fer reliant Kosti à Nyala, un axe vital entre les États de l'ouest et les zones pétrolières du Kordofan.

Le Kordofan, une région stratégique

Située au centre du Soudan, la région du Kordofan, riche en pétrole, est devenue une ligne de front majeure dans la guerre entre l'armée et les forces paramilitaires rivales des FSR.

Elle sépare le Darfour à l'ouest du Soudan - bastion des RSF - de l'est du pays d'où les RSF ont été chassés. Pour les RSF, perdre le contrôle du Kordofan signifierait ouvrir la voie à leurs adversaires au Darfour.

La région est également vitale pour le Sud-Soudan, enclavé, car son pétrole passe par les oléoducs du Kordofan avant d'être exporté. Le Sud-Soudan a donc tout intérêt à ce que le Kordofan soit stable.

Le Kordofan, ancienne province du Soudan, a été divisée en trois États fédéraux, en 1994 : le Kordofan du Nord (capitale El Obeid), le Kordofan du Sud (capitale Kadougli) et le Kordofan de l'Ouest (capitale Al-Fulah). La région compte près de huit millions d'habitants.

« Une bataille pour la survie de l'État »

Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minnawi, allié de l'armée, a annoncé le lancement de mouvements militaires vers l'ouest pour, selon ses mots, « rétablir la souveraineté et protéger les intérêts des citoyens ».

De son côté, le lieutenant-général Yasser Al-Atta a déclaré qu'il s'agissait d'une « bataille pour la survie de l'État », face aux puissances régionales qui cherchent à démanteler le pays.

Dans un communiqué, les forces conjointes ont décrit la phase actuelle de la guerre, comme « ne tolérant aucune demi-mesure », appelant les Soudanais à soutenir l'armée afin d'empêcher l'effondrement de l'État.