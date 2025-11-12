Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi reçoit le président israélien Isaac Herzog à Kinshasa

Le président israélien Isaac Herzog a achevé une minitournée en Afrique. « Dans le cadre des initiatives pour renforcer les relations diplomatiques d'Israël avec l'Afrique », il s'est rendu successivement en Zambie et en République démocratique du Congo (RDC). À Lusaka, lundi 10 novembre, il a rencontré le président Hakainde Hichilema. Puis, à Kinshasa, il a été accueilli par son homologue Félix Tshisekedi. Une première visite d'un chef d'État israélien en RDC depuis quarante ans, après celle de son défunt père, Chaïm Herzog, à l'époque où Mobutu Sese Seko était au pouvoir.

Le président de l'État d'Israël Isaac Herzog est arrivé, mardi 11 novembre, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC). Durant plus d'une heure, il a échangé avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, lors d'une réunion de travail, suivie d'une conférence de presse.

Isaac Herzog a fait part de son souhait que l'attention du monde se porte davantage sur le conflit entre la RDC et son voisin rwandais que sur Israël. « Le conflit n'est pas seulement au Moyen-Orient. J'apprécie les efforts du président Tshisekedi dans la poursuite de la restauration de la paix avec le Rwanda. Je souhaiterais que l'attention du monde se tourne vers cela plutôt que de se concentrer obsessionnellement sur Israël », a-t-il déclaré.

Félix Tshisekedi a, de son côté, mis en avant les opportunités offertes par la RDC dans les secteurs minier, agricole, énergétique, scientifique, éducatif et sanitaire. « Nous avons de nombreuses occasions de sceller des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant », a-t-il souligné.

Continuer de « travailler ensemble »

Le rapprochement entre les deux États n'est pas récent. Le président Herzog a affirmé qu'il poursuivrait « la vision de son père de maintenir l'amitié entre Israël et la RDC ». Un héritage qu'il entend honorer : « Continuons à travailler ensemble dans l'esprit de fraternité alors que nous regardons les défis qui sont devant nous avec un esprit de confiance et d'optimisme ».

Déjà en 2023, en marge de l'Assemblée des Nations unies à New York, le président congolais avait rencontré le Premier ministre Benyamin Netanyahu et annoncé le déplacement d'une partie de l'ambassade congolaise de Tel-Aviv vers Jérusalem. Ce qui n'a pas encore été fait.

Selon un spécialiste de la région, cette visite intervient alors que la diplomatie congolaise cherche à montrer qu'elle est en mesure de diversifier et de renforcer ses partenariats. Pour l'État hébreu, l'enjeu est avant tout politique : il s'agit de consolider ses appuis africains dans un contexte d'isolement diplomatique.