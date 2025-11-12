Afrique Centrale: Kigali/Forum National de la Jeunesse - Plus de 2 000 jeunes face au Président de la République Paul Kagame

Le Rwanda a une nouvelle fois donné l'exemple d'une gouvernance centrée sur la jeunesse, à travers l'organisation du Forum National de la Jeunesse, un grand rendez-vous annuel initié par le Président Paul Kagame. L'événement, qui a réuni plus de 2 000 jeunes venus des quatre coins du pays, s'est tenu au Centre de Conférences de Kigali, sous le thème : « Construire l'avenir du Rwanda par la jeunesse, l'innovation et la responsabilité ».

Ce forum, devenu au fil des ans une véritable plateforme nationale de dialogue entre le Chef de l'État et la jeunesse rwandaise, offre un espace unique d'échanges francs et constructifs sur les défis et les perspectives du pays.

1 - Un dialogue direct entre le Président et la jeunesse.

Dans une ambiance empreinte de dynamisme et de patriotisme, le Président Paul Kagame a échangé directement avec les jeunes sur des thématiques cruciales telles que l'emploi, l'éducation, la santé, le numérique, l'environnement, l'entrepreneuriat et le climat des affaires.

Le Chef de l'État a rappelé que la transformation du Rwanda repose avant tout sur la capacité des jeunes à innover, à travailler avec discipline et à prendre part activement au développement national. « Nous devons bâtir un pays où chaque jeune est acteur du changement, non spectateur. La responsabilité du Rwanda de demain vous appartient », a souligné le Président Kagame dans son discours inspirant.

2 - Un laboratoire d'idées et d'opportunités.

Le forum ne se limite pas à un simple dialogue politique : il constitue une plateforme d'innovation, d'échanges d'expériences et de réseautage. Des startups, institutions publiques et partenaires internationaux y présentent leurs programmes d'appui à la jeunesse.

Des sessions de mentorat, des ateliers de co-création et des espaces de financement de projets innovants ont également été organisés, permettant aux jeunes de transformer leurs idées en actions concrètes.

3 - Un modèle continental.

Ce forum, appuyé la National Youth Council (NYC), s'inscrit dans le cadre du programme continental YouthConnekt Africa, *initié par le Rwanda et désormais adopté par plusieurs pays africains. Grâce à cette initiative, le Rwanda se positionne comme un modèle africain de dialogue intergénérationnel et de participation citoyenne, où les jeunes ne sont pas seulement entendus, mais véritablement impliqués dans la gouvernance nationale.

4 - Un engagement renouvelé.

À l'issue du forum, plusieurs résolutions ont été adoptées, notamment :

●le renforcement de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, l'accélération de la digitalisation dans l'éducation,

● la promotion du leadership féminin, et la création de nouvelles passerelles entre les jeunes entrepreneurs et les investisseurs. Le Président Kagame a raffirmé la volonté du gouvernement de soutenir ces engagements par des actions concrètes :« Nous continuerons à investir dans la jeunesse, car c'est en vous que se trouve la garantie de la prospérité de notre nation. »

5 - Un message pour l'Afrique et un appel pour le Gabon.

Au-delà du Rwanda, ce forum envoie un signal fort à l'ensemble du continent : la jeunesse africaine doit être au coeur des politiques publiques et du dialogue national.

Le modèle rwandais démontre qu'un leadership visionnaire, fondé sur la confiance et la responsabilité, peut transformer la jeunesse en moteur du développement durable.

Le Gabon devrait également emboîter le pas, car la Jeunesse Gabonaise aspire à échanger directement avec le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement. C'est son droit le plus absolu, dans un esprit de dialogue constructif, de participation et de co-construction de l'avenir national.