Gabon: Le CNOU et l'AGASA unissent leurs efforts contre la vie chère en milieu universitaire

Ce mardi 11 novembre 2025, la Directrice Générale du Centre National des OEuvres Universitaires (CNOU), Madame Syrielle Zora Kassa épouse Nzigou, s'est entretenue avec le Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, Directeur Général de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA), dans le cadre d'une rencontre stratégique consacrée à la mise en oeuvre d'un programme national de réduction du coût de la vie étudiante.

Cette initiative ambitieuse s'inscrit dans la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la jeunesse et du bien-être social une priorité majeure de son action.

Le projet vise à rendre plus accessibles les services de base destinés aux étudiants, notamment l'alimentation, le logement et la santé, tout en favorisant une consommation durable. Il s'articule également autour d'une dimension environnementale forte, à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des ressources locales et la promotion d'une économie circulaire en milieu universitaire.

Le Dr Biyogue Bi Ntougou a salué la vision novatrice et la dynamique Manageriale de Zora Kassa épouse Nzigou, soulignant que son engagement constant en faveur du bien-être estudiantin traduit parfaitement l'esprit du service public prôné par les plus hautes autorités du pays.

Les deux responsables ont convenu de poursuivre la concertation technique afin de définir un cadre opérationnel commun entre le CNOU et l'AGASA, en vue de la concrétisation rapide de ce partenariat stratégique au bénéfice de la jeunesse gabonaise.