Gabon: Le Chef de l'État prend part à la cérémonie de lancement du Mégaprojet Simandou 2040 à Conakry

Conakry, le 11 novembre 2025-Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce mardi 11 novembre à la cérémonie de lancement officiel du Mégaprojet Simandou 2040, aux côtés de Son Excellence Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée et de Son Excellence Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda.

En présence de plusieurs hautes personnalités venues de pays frères et amis, les Chefs d'État ont salué l'ambition et l'envergure du projet Simandou 2040, symbole d'une Afrique en marche vers la souveraineté économique et la transformation durable de ses ressources.

Projet d'envergure continentale, Simandou 2040 repose sur la valorisation de plus de 3,3 milliards de tonnes de minerai de fer à très haute teneur, l'un des gisements les plus riches au monde. Ce minerai, dit « vert » en raison de sa qualité exceptionnelle, est particulièrement prisé pour sa contribution à la réduction des émissions de CO2 dans l'industrie sidérurgique mondiale.

Au-delà de sa dimension minière, Simandou 2040 incarne une vision intégrée du développement : mine, chemin de fer et port s'articulent dans un écosystème cohérent destiné à bâtir une économie souveraine, compétitive et durable. Ce projet s'étend également à d'autres secteurs stratégiques , agriculture, industrie agroalimentaire, commerce, éducation, culture, économie et finance, faisant de SIMANDOU un modèle de transformation inclusive au service du continent africain.

À l'instar de la Guinée avec Simandou, le Gabon s'inscrit lui aussi dans une dynamique de diversification et de transformation structurelle de son économie, fondée sur la valorisation durable de ses ressources minières, énergétiques et agricoles. Cette rencontre a ainsi constitué une opportunité de partage d'expériences et de savoir-faire entre nations africaines engagées sur la voie de l'industrialisation et de la souveraineté économique.

En marge de la cérémonie, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu avec Son Excellence Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda. Cet échange, empreint de fraternité et de respect mutuel, a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Kigali, les perspectives de coopération multisectorielle, ainsi que les initiatives régionales favorisant la stabilité et le développement du continent africain.

Les deux Chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune d'unir leurs efforts pour bâtir une Afrique forte, connectée et solidaire, portée par des partenariats stratégiques et une coopération sud-sud renforcée.

En définitive, la participation du Président Brice Clotaire Oligui Nguema à cette cérémonie illustre une fois de plus sa diplomatie active, constructive et ouverte, tournée vers la coopération entre nations africaines et la promotion de partenariats porteurs pour le développement durable du Gabon et du continent africain.