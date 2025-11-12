Burkina Faso: Institut des finances publiques du Burkina - Les élèves inspecteurs des douanes défendent leurs mémoires

Les soutenances de fin de cycle de la 31e promotion des élèves inspecteurs des douanes ont débuté, vendredi 07 novembre 2025, à Ouagadougou.

Moussa Traoré a ouvert le bal des soutenances de la 31e promotion des élèves inspecteurs des douanes, le vendredi 7 novembre 2025, à l'Institut des finances publiques du Burkina. Son mémoire a porté sur le thème : « la pratique de la planification financière dans l'administration des douanes du Burkina Faso ».

Selon l'impétrant, ce thème met en exergue la définition des objectifs à atteindre, des moyens nécessaires dans une période donnée. « En termes d'administration, aujourd'hui sans planification on ne peut que naviguer à vue », a-t-il indiqué. Son travail a été sanctionné par la note de 16,5 /20, avec une mention très bien.

Le directeur général de l'Institut des finances publiques du Burkina, Barthélemy Dabré, a souligné que les soutenances constituent un moment d'accomplissement et de fierté, parce qu'elles mettent en lumière ces jeunes femmes et hommes appelés à servir avec loyauté et compétence. « Elles marquent également la fin d'un cycle exigeant, riche en apprentissages, en expériences », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour lui, cette cérémonie revêt également une dimension symbolique particulière parce qu'elle se déroule au sein du nouvel Institut des Finances publiques du Burkina (IFPB) qui incarne la synergie et la complémentarité entre les différentes écoles de formation du secteur financier public « C'est dans cet esprit d'unité et de renouveau que nous accueillons cette 31e promotion symbole d'une génération appelée à conjuguer savoir, intégrité et engagement », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a relevé aussi la portée symbolique des soutenances. Selon lui, elles marquent à la fois l'aboutissement d'un parcours académique et l'ouverture d'une nouvelle étape dans l'histoire de la formation douanière au Burkina Faso.