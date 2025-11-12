Burkina Faso: Ecole normale supérieure (ENS) - Une montée des couleurs pour rappeler les valeurs de la république

11 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Beyon Romain Nebie et Moïse Bado (Collaborateur)

L'Ecole normale supérieure (ENS) a organisé, le 10 novembre 2025 à Koudougou une cérémonie solennelle de montée des couleurs nationales suivie du message du DG professeur Ousseni So.

«En ce moment solennel de montée des couleurs, nous célébrons bien plus qu'un rite protocolaire. Nous honorons l'esprit de la république, les valeurs qui nous unissent et le chemin qu'emprunte chaque jour nos jeunes talents pour servir la nation », a lancé, professeur Ousseni So, Directeur général (DG) de l'Ecole normale supérieure (ENS), dès l'entame de son allocution après la montée du drapeau. Selon lui, à travers cette montée de couleurs, il est important de rappeler le rôle fondamental de chaque citoyen dans la construction d'un Burkina Faso juste, plus prospère et plus uni.

Il a ajouté que le patriotisme n'est pas seulement un sentiment, mais il est aussi une discipline quotidienne qui consiste à respecter les lois, défendre les valeurs et agir avec intégrité dans toutes les sphères de la vie publique et privée.

Pour lui, le patriotisme nous rappelle notre appartenance à une même communauté nationale, et notre engagement à servir, chacun à sa place, la construction de notre pays. A entendre Pr. So, au sein de l'ENS, cet engagement se traduit par le travail bien fait, la rigueur académique, la discipline et la loyauté envers la mission que la nation leur a confiée.

Il a souligné qu'à travers leur travail, ils transmettent non seulement des savoirs, mais aussi des repères moraux et civiques qui soutiennent leur contrat social. A deux mois de la fin de l'année 2025, M. So a appelé chaque service, chaque responsable, chaque acteur, à renforcer la coordination et à optimiser les moyens disponibles pour atteindre leurs objectifs. De son point de vue, étant donné qu'ils ont la capacité, l'expérience, l'esprit d'équipe, il leur reste à maintenir l'effort, avec sérieux et cohésion, afin de terminer l'année sur une note de performance et de satisfaction.

Quant aux stagiaires et étudiants, Ousseni So a trouvé qu'ils doivent être des modèles d'intégrité, de rigueur et d'engagement. Il a renchéri que leur mission à l'ENS doit leur permettre de contribuer à l'effort national dans les domaines clés de l'éducation, de la recherche et du développement humain.

« Aujourd'hui plus que jamais, notre pays a besoin de cadres responsables, capables de mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts individuels et de travailler ensemble pour relever les défis du développement durable, de la sécurité et de la cohésion sociale », a-t-il insisté. En outre, il a souhaité que chacun se sente acteur et bénéficiaire d'un système éducatif qui prépare aux défis modernes, tout en restant fidèle à « nos traditions, à notre cohésion sociale et à notre dignité commune ».

