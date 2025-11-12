Burkina Faso: Rentrée académique de l'école normale supérieure - L'initiative, « Une promotion, un projet », la future boussole

11 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Afsétou Sawadogo

L'Ecole normale supérieure (ENS) a effectué, le vendredi 7 novembre 2025 à Koudougou, la rentrée académique 2025-2026 des nouveaux stagiaires et étudiants. Ils ont été exhortés à faire de ladite école, un espace d'apprentissage, d'innovation et d'épanouissement collectif.

La cérémonie d'accueil des stagiaires et étudiants de l'Ecole normale supérieure (ENS), a eu lieu le vendredi 7 novembre 2025, dans « la cité du Cavalier rouge ». Placée sous le signe de la réussite, la cohésion et du service à la nation, cette nouvelle année académique connaitra une innovation majeure qui sera le lancement de l'initiative : « Une promotion, un projet ».

Un accent particulier sera mis, de l'avis du directeur général de l'ENS, Pr Ousséni So, sur les initiatives promouvant la diversité, l'équité et l'inclusion, car a-t-il dit : « nous sommes convaincus que la richesse de notre école repose sur la pluralité des parcours, des cultures et des talents.

Nous devons faire de l'année académique 2025-2026, une année de progrès, d'innovation et d'engagement renouvelé au service de l'excellence ». Reconnu que sept valeurs cardinales guident les actions de l'ENS, à savoir, la bonne gouvernance, la discipline, la loyauté, la résilience, l'équité, l'excellence et l'intégrité, le premier responsable de l'ENS a exhorté les stagiaires et les étudiants à être audacieux, car leur parcours est unique et porteur de promesses.

« Chaque module, chaque atelier pratique, chaque projet en équipe est une étape vers votre autonomie professionnelle. La progression vient de l'effort soutenu et d'une présence régulière en formation », leur a-t-il adressé.

Le directeur des affaires académiques de l'information et de l'orientation scolaire, Dr Issoufou Tao, en présentant l'ENS, a confié que pour cette année académique, l'école a accueilli environ 2 000 nouveaux stagiaires et étudiants, pour un effectif total de

6 113, faisant de l'institut, le plus grand établissement de formation professionnel de l'Etat burkinabè.

« ..nous voulons aller au développement »

Elle compte, selon lui, 19 filières allant d'un an à quatre ans de formation et plus de 69 options, reparties dans cinq instituts pour une formation efficiente. Le thème inaugural de cette rentrée qui était : « Rôle et place du futur éducateur dans l'édification d'un Burkina Faso souverain et prospère », a été animé par Dr Poussi Sawadogo, élu personnalité modèle de l'ENS. Celui-ci a indiqué dans sa communication que la finalité pour le pays des "Hommes intègres" aujourd'hui, est le développement.

« Et si nous voulons aller au développement, il faut que nous recherchions ces trois valeurs fondamentales qui sont, la discipline, l'intégrité et l'excellence, afin d'inspirer les autres par l'exemplarité », s'est-il convaincu.

Le stagiaire Ouiya Manakounou, option Education physique et sportive qui a apprécié les règlements intérieurs de l'ENS, a souhaité qu'il y ait de matériels adaptés, pour le stage pratique sur le terrain. Pour Bewendé Regina Bondé, stagiaire en Français-Histoire, les grands défis à relever c'est l'assiduité aux cours pour mieux transmettre leurs savoirs aux futurs apprenants.

