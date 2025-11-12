Maroc: Le Groupe socialiste se félicite de la victoire diplomatique à l'ONU et met en avant le nouvel élan de développement dans les provinces du Sud

Lors de la séance plénière mensuelle des questions de politique générale adressées au chef du gouvernement tenue lundi 10 novembre 2025, les membres du Groupe socialiste-Opposition ittihadie ont livré des interventions marquantes autour du thème : « La politique générale de développement et d'investissement dans les provinces du Sud». Cette session, empreinte d'un fort sentiment national, a mis en lumière les avancées diplomatiques du Maroc après la reconnaissance onusienne de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Dans son intervention, la députée Hayat Laaraichi a exprimé la fierté de son Groupe parlementaire face à ce qu'elle a qualifié de «jalon historique gravé en lettres d'or dans la mémoire de la nation». Selon elle, la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud n'est pas un simple geste symbolique, mais la consécration d'un long processus diplomatique et politique mené avec sagesse par S.M le Roi Mohammed VI.

La députée ittihadie a indiqué que ce succès diplomatique est indissociable des efforts de développement déployés depuis la récupération des provinces du Sud en 1975, à la suite de la glorieuse Marche Verte. Elle a mis en avant la complémentarité entre diplomatie et développement, piliers de la consolidation de la souveraineté et de l'unité nationale.

Rappelant les grandes lignes du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 avec un budget de plus de 77 milliards de dirhams, la députée usfpéiste a salué les réalisations enregistrées en matière d'infrastructures, d'emploi et d'investissement local. Selon elle, ce modèle a permis de dépasser les anciens déséquilibres économiques et sociaux en transformant la région en pôle émergent, attractif pour les investisseurs nationaux et internationaux.

Elle a également mis l'accent sur la responsabilité du gouvernement quant au maintien de cette dynamique de réformes « avec un esprit nouveau », à la lumière de la récente résolution onusienne, et ce en vue de faire des provinces du Sud un véritable pont stratégique entre le Maroc et l'Afrique.

Pour sa part, le député du Groupe socialiste, Mohammed Houjar, a souligné que la consolidation du processus de développement dans les provinces du Sud exige désormais «l'accélération de la mise en œuvre des projets structurants». Il a expliqué que la reconnaissance du plan d'autonomie par les Nations unies ouvre une nouvelle ère d'investissement dans ces régions, appelant l'Exécutif à préciser les mesures concrètes engagées dans ce cadre.

Quant au député du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abdelhaq Amghar, il a insisté sur les avancées notables réalisées dans les domaines des droits humains et de la participation politique. Il a rappelé à cet égard la forte mobilisation des habitants lors des élections de septembre 2021, symbole de leur confiance croissante envers les institutions nationales.

Il a également évoqué le rôle déterminant du Conseil national des droits de l'Homme et de ses commissions régionales dans la promotion des libertés fondamentales, la protection de l'enfance et des personnes en situation de handicap, ainsi que dans la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle.

Selon le député ittihadi, ces efforts conjoints montrent que le développement dans les provinces du Sud ne se limite pas à la construction d'infrastructures, mais qu'il s'agit avant tout d'un projet humain, axé sur la dignité et la confiance entre l'Etat et les citoyens.

Revenant sur la dimension géopolitique, Abdelhaq Amghar a estimé que le plan marocain d'autonomie, présentée en 2007, demeure la seule base crédible et réaliste de règlement de ce différend régional. Il a relevé que la diplomatie marocaine, «calme mais déterminée», a su renverser les équilibres au sein de l'ONU, aboutissant à une reconnaissance internationale explicite de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'ouverture de nombreuses représentations consulaires à Laâyoune et Dakhla.

Pour le député usfpéiste, la priorité désormais est de transformer ce succès diplomatique en moteur de développement stratégique, en renforçant l'intégration économique africaine du Maroc à travers les grands projets tels que le Gazoduc Nigeria-Maroc et l'Initiative atlantique.

«La force des nations ne se mesure pas seulement aux décisions du Conseil de sécurité, mais aussi à la solidité de leur front intérieur», a conclu Abdelhaq Amghar.

Il y a lieu de noter que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé lors de cette séance que les provinces du Sud connaissent un rebond significatif en matière de développement et vivent au rythme d'un important décollage économique à la faveur de plusieurs projets d'envergure.

Il a fait savoir que le nouveau modèle de développement des provinces du Sud a contribué au développement des infrastructures et des services de base, attirant les investissements et créant des opportunités d'emploi avec une enveloppe budgétaire initiale de l'ordre de 77 milliards de dirhams (MMDH).

Ce chantier Royal constitue un apport significatif aux efforts de développement économique et social au profit des populations des provinces du Sud, tout en renforçant les liens entre le nord et le sud du Royaume et l'ancrage du Maroc dans sa profondeur africaine, a-t-il ajouté.

Ces provinces sont passées d'un réseau routier d'à peine 70 kilomètres à plus de 4.000 kilomètres, notamment grâce au projet de la voie-express Tiznit-Dakhla, qui s'étend sur près de 1.100 kilomètres pour un coût total de près de 10 MMDH, et dont bénéficieront plus de 2,5 millions de citoyens dans les diverses provinces du Sud, a fait remarquer le chef du gouvernement.

Le port Dakhla Atlantique, qui figure parmi les projets d'infrastructures structurants, jouera un rôle important en créant des opportunités d'emploi, en attirant des investissements étrangers et en offrant de nouvelles perspectives de dynamisme territorial combinant investissement productif pour la création d'emplois et rayonnement continental et international, a-t-il assuré, notant que le taux d'avancement des travaux de ce projet stratégique, dont le coût dépasse 13 MMDH, a atteint environ 50%.

En effet, les provinces du Sud disposent aujourd'hui d'un réseau diversifié de ports qui constituent un pilier fondamental de soutien à l'économie maritime et commerciale, notamment ceux de Sidi Ifni, Tarfaya, Tan-Tan, Laâyoune, Boujdour et Dakhla, a relevé Aziz Akhannouch, expliquant que ces ports jouent un rôle essentiel dans le développement de la pêche maritime et des exportations et dans le renforcement de l'activité économique locale.

Concernant la consolidation de la sécurité alimentaire, Aziz Akhannouch a rappelé que le secteur agricole occupe une place prépondérante dans le modèle de développement des provinces du Sud, à travers 55 projets dotés d'une enveloppe financière de plus de 4,9 MMDH, comprenant des projets d'agriculture solidaire, d'irrigation et de préparation des terres agricoles, outre des centres de formation professionnelle.

Il a cité dans ce sens le projet de dessalement d'eau de mer à Dakhla comme modèle pionnier de mobilisation des ressources en eau non traditionnelles pour un coût de 2,6 MMDH et une capacité de production annuelle pouvant atteindre 30 millions de mètres cubes.

Elias Rayane