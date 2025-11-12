Afrique: Le Sénégal déterminé à consolider son partenariat stratégique avec le pays

11 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a salué, lundi à Rabat, l'excellence des relations unissant le Sénégal et le Maroc, exprimant la ferme volonté de son pays de consolider davantage le partenariat stratégique avec le Royaume dans tous les domaines.

Lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, M. Niang a réitéré l'engagement de son pays à raffermir et à promouvoir ses relations avec le Maroc, soulignant le caractère "exceptionnel" des liens séculaires unissant les deux pays.

"Ce n'est pas une simple coopération entre Etats, mais il s'agit de liens anciens que nous avons le devoir de maintenir. Des liens de confiance et de fraternité", a-t-il affirmé.

Rappelant les relations de longue date entre les deux pays, fondées notamment sur des attaches culturelles et religieuses, M. Niang s'est félicité des différents accords de coopération signés entre Rabat et Dakar, ajoutant que cette coopération multidimensionnelle ne cesse de se développer au service des intérêts des deux Etats.

"Aujourd'hui, le cadre de cette coopération est riche. Pour le Sénégal, c'est l'un des cadres de coopération les plus forts au monde", s'est-il réjoui.

Qualifiant le Maroc de "partenaire sûr", le chef de la diplomatie sénégalaise a indiqué qu'il est de notre devoir de développer encore davantage ces liens privilégiés.

Evoquant les Initiatives Royales en faveur du développement de l'Afrique, notamment le projet de Gazoduc Africain atlantique qui vise à assurer une véritable prospérité pour l'ensemble du continent, M. Niang a fait part de l'engagement de son pays à contribuer au succès de ce mégaprojet, qu'il a qualifié d'"instrument de souveraineté africaine".

