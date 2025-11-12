Afrique: Le développement de l'Afrique se mesurera à la cohérence de ses intégrations

L'ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a souligné, lundi au prestigieux centre de réflexion "Brookings Institution", que le développement de l'Afrique se mesurera à la cohérence de ses intégrations, mettant en avant le modèle de transformation économique que représente le Royaume sur le plan africain, grâce à la vision clairvoyante et au leadership continental de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Intervenant dans le cadre d'un panel de haut niveau sous le thème "Réaliser le potentiel de l'Afrique : Un voyage vers la prospérité", M. Amrani a estimé que l'avenir du continent réside non seulement dans des modèles d'intégration réussis, mais surtout dans la cohérence des politiques et des économies des pays africains afin de réaliser le développement et la prospérité économique escomptés.

Evoquant le cas du Maroc, l'ambassadeur a relevé qu'à la faveur de sa vision stratégique à long terme et de sa stabilité politique, le Royaume a pu se forger une économie diversifiée forte d'infrastructures de classe mondiale, à l'instar du port Tanger-Med et du futur port Dakhla Atlantique.

Leader continental des énergies renouvelables, et trait d'union entre l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord, le Maroc est également fort de sa présence dans plusieurs marchés africains, a-t-il fait valoir lors de cette rencontre marquée par la participation d'un parterre de personnalités éminentes, dont le lauréat du Prix Nobel de l'économie 2024, James Robinson, et la présidente du US-Africa Business Center à la Chambre américaine de commerce, Kendra Gaither.

Le diplomate a également souligné l'attachement du Royaume et de son Souverain à la coopération Sud-Sud, en particulier avec les pays du continent africain."Pour le Maroc, l'Afrique constitue un choix de cœur et de conviction stratégique, fondé sur des décennies d'engagement et de solidarité agissante", a rappelé l'ambassadeur, notant que le Royaume, sous l'impulsion du Souverain, s'est affirmé comme un moteur d'intégration régionale.

M. Amrani s'est ainsi attardé sur les potentialités de transformation des économies africaines, indiquant que "le changement n'est pas une perspective d'avenir, mais bien une réalité que nous avons la responsabilité d'entretenir et de renforcer chaque jour, à travers des politiques publiques ambitieuses, des choix diplomatiques lucides et des engagements sociaux durables".

Ce sont ces dynamiques, conjuguées, qui permettront à l'Afrique d'avancer collectivement vers la prospérité à laquelle elle aspire", a-t-il assuré, tout en insistant sur la nécessité de renforcer les institutions, diversifier les économies africaines au-delà des matières premières, et libérer le potentiel créatif et entrepreneurial de la jeunesse.

"Une Afrique souveraine et prospère n'est pas une utopie, mais une ambition possible lorsque vision, stabilité et investissement convergent autour de stratégies à long terme offrant un véritable ancrage de confiance et de visibilité sur lesquelles peut se construire l'Afrique de demain", a conclu M. Amrani.