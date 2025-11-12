Afrique: Le pays et le Sénégal réaffirment leur volonté de consolider leur partenariat stratégique en le portant à un niveau encore plus ambitieux

Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal ont réaffirmé, lundi à Rabat, leur volonté partagée de consolider leur partenariat stratégique, en le portant à un niveau encore plus ambitieux, sur la base des principes de solidarité, de confiance mutuelle et de développement partagé.

Dans le communiqué conjoint adopté à l'issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avec son homologue sénégalais, Cheikh Niang, les deux parties se sont félicitées de l'excellence et du caractère exemplaire des relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, fondées sur des liens historiques, spirituels et humains exceptionnels, et nourries par une amitié indéfectible entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et SEM. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal.

Les deux ministres ont ainsi convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires du développement humain, du commerce, des investissements, des transports, du tourisme, des affaires consulaires, de l'agriculture, de la santé, de la formation professionnelle, de la pêche, des énergies et des infrastructures, en veillant à encourager la participation active des secteurs privés des deux pays à la dynamique d'investissement et de co-développement, conformément au nouveau modèle de développement du Maroc et à la Vision "Sénégal 2050".

A cet effet, ils ont annoncé la tenue de la 15e session de la Grande Commission mixte maroco-sénégalaise, afin de faire le bilan des projets de coopération et d'identifier de nouveaux axes susceptibles de diversifier et de renforcer le partenariat stratégique existant entre les deux pays frères, souligne-t-on dans le communiqué conjoint.

Dans le même esprit, MM. Bourita et Niang ont convenu de réunir la Commission mixte consulaire afin de renforcer la coordination en matière de mobilité, de services consulaires et de protection des communautés des deux pays, dans l'esprit de la Convention d'établissement signée le 15 mars 1964.

De même, ils ont annoncé l'organisation en 2026, à Dakar, des Journées économiques Maroc-Sénégal, visant à renforcer le partenariat économique bilatéral prôné par les deux Chefs d'Etat, à travers notamment la promotion des investissements croisés entre les secteurs privés des deux pays.

Sur le plan consulaire, ils se sont félicités du rôle important joué par les communautés établies de part et d'autre en tant que vecteur de croissance économique et pont entre les deux pays et se sont engagés, à cet égard, à poursuivre et à augmenter leurs efforts en vue de faciliter leur intégration socio-économique.

Les deux ministres, qui ont eu des entretiens approfondis et fructueux sur de nombreuses questions d'intérêt commun sur les plans bilatéral, régional et multilatéral, ont convenu de maintenir une concertation politique régulière et de soutenir mutuellement leurs candidatures au sein des instances régionales et internationales, dans un esprit de solidarité fraternelle et de confiance partagée.

Lors de ces entretiens, M. Niang a invité M. Bourita à effectuer une visite au Sénégal, à une date qui sera convenue de commun accord entre les deux parties.