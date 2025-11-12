Maroc: Vernissage à la BNRM de l'exposition 'De la Marche verte à la Marche de développement'

Le vernissage de l'exposition "De la Marche verte à la Marche de développement" a eu lieu, lundi à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de cette glorieuse épopée nationale.

Initiée par la Direction des Archives Royales en collaboration avec la BNRM, l'exposition entend mettre en lumière les contextes historiques, politiques et diplomatiques de la Marche verte, à travers des documents historiques, des supports audiovisuels et des témoignages, retraçant les différentes étapes de cet événement historique et ses évolutions.

A cette occasion, la Directrice des Archives Royales, Bahija Simou, a souligné que cet événement vise à mettre en avant les dimensions historiques et les fondements légitimes de la Marche verte et à documenter son processus organisationnel et l'ambiance populaire l'ayant accompagnée, tout en s'attardant sur ses échos dans la presse nationale et internationale ainsi que la production littéraire et artistique inspirée par cette épopée nationale.

L'exposition, a-t-elle ajouté, consacre un espace important aux provinces du Sud, qui ont connu un grand essor urbanistique et de développement grâce à la Haute sollicitude Royale et à la faveur de projets structurants plaçant l'humain au cœur du processus de développement.

L'exposition, qui se poursuit jusqu'au 10 décembre, s'articule autour de plusieurs axes, notamment "La Marche verte : ses dimensions historiques et ses fondements légitimes", "La Vision Royale et le processus juridique et diplomatique", "Les préparatifs organisationnels, techniques et logistiques" et "La Marche verte : un grand événement, épopée d'un Roi et d'un peuple".