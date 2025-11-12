Maroc: Marca - Le pays, une puissance footballistique mondiale en pleine ascension

Le Maroc s'affirme désormais comme une puissance footballistique mondiale en pleine ascension, aussi bien à travers ses sélections de jeunes qu'au niveau de son équipe nationale A, écrit lundi le quotidien sportif espagnol Marca.

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra au Royaume du 21 décembre au 18 janvier 2026, tous les regards du monde du football se tournent vers le Maroc, résolument déterminé à décrocher un deuxième sacre continental à domicile, souligne la publication.

Sous la houlette du sélectionneur Walid Regragui, les Lions de l'Atlas affichent une ambition claire : confirmer leur statut de puissance footballistique continentale, relève le quotidien madrilène, rappelant que le Maroc a été le premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, lors de l'édition historique de Qatar 2022, un exploit qui a marqué un tournant dans l'histoire du football du continent.

Le média madrilène met en avant aussi les performances remarquables du Onze national, auteur de 29 victoires en 40 rencontres pour seulement quatre défaites, illustrant une constance et une solidité au plus haut niveau. Cette maîtrise s'exprime particulièrement sur le plan défensif, avec 27 matchs sans encaisser le moindre but et seulement 17 réalisations concédées depuis août 2022, précise le média sportif.

Cette constance se reflète dans le classement mondial de la FIFA, où le Maroc a gagné dix places en deux ans, passant de la 22e à la 12e position, tout en consolidant son statut de première nation africaine, a-t-il soutenu.

Portée par une génération dorée emmenée par Achraf Hakimi et Brahim Diaz, la sélection marocaine aborde la CAN 2026 à domicile avec la volonté affirmée de confirmer que l'épopée de Qatar 2022 n'était pas une exception, mais bien le prélude à une nouvelle ère de gloire pour le football marocain, conclut Marca.