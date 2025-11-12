Maroc: Boujdour - Inauguration de l'Institut spécialisé de technologie appliquée après sa rénovation

L'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée (ISTA) de Boujdour a été inauguré, lundi, à la suite des travaux de rénovation et d'extension.

La cérémonie d'inauguration de cet établissement de formation professionnelle, qui a été présidée par la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha, et le gouverneur de la province de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, ainsi que des élus et autres acteurs régionaux, s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la Marche Verte.

Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 33 millions de dirhams (MDH), dont 14 MDH dédiés à l'aménagement et à l'extension et 19 MDH pour l'équipement, cet établissement vient renforcer l'offre de formation de l'OFPPT dans les provinces du Sud du Royaume, tout en réaffirmant son engagement continu en faveur du développement de compétences qualifiées au service de l'écosystème économique régional, rapporte la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet d'aménagement et d'extension de l'ISTA de Boujdour, qui a été un Centre de Qualification Professionnelle (CQP) fondé en 1982 et transformé en 2009 en ISTA, s'inscrit dans le cadre du projet de mise à niveau intégrée du dispositif de formation de l'OFPPT, conformément au projet N 1 de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.

Ce projet a pour objectif d'accompagner les établissements de formation professionnelle vers l'excellence, selon des standards de qualité prédéfinis, pour faire émerger une nouvelle génération d'établissements 4.0.

Érigé sur une superficie totale de 6.195 m² dont 2.284 m² couverts, l'ISTA de Boujdour offrira, à terme, une capacité d'accueil de 1.064 places pédagogiques annuellement en formation diplômante et qualifiante, avec 785 places pédagogiques pour la première année de formation.

À travers une offre de formation ciblée, actualisée et en phase avec les besoins évolutifs de l'écosystème local et régional, l'Institut propose aux apprenants 16 filières couvrant les secteurs de Gestion et Commerce, Génie Electrique, Services à la Personne et Bâtiment et Travaux Publics, en plus de la réparation de véhicules automobiles.

Cet établissement de formation professionnelle est doté d'infrastructures et d'espaces pédagogiques innovants, offrant aux stagiaires un environnement propice à l'apprentissage.

L'établissement comprend une variété d'ateliers parfaitement équipés, notamment l'atelier d'électricité de bâtiment et d'installation, l'atelier d'électricité et maintenance industrielle, l'atelier de fabrication mécanique, et l'atelier de menuiserie aluminium.

Il s'agit également de l'atelier de systèmes automatisés et l'atelier de réparation des véhicules automobiles, en plus d'autres espaces pédagogiques dédiés aux cours et ateliers théoriques.

De même, cet établissement nouvelle génération dispose d'une salle multimédia, d'une médiathèque, d'un Centre d'orientation professionnelle et d'une salle du programme d'innovation entrepreneuriale (PIE), outre des salles de langues et de soft skills, en vue de renforcer les compétences linguistiques, comportementales, numériques et entrepreneuriales des jeunes stagiaires.

Dans la dynamique du renforcement de son offre de formation dans les Provinces du Sud, l'OFPPT garantit au titre de l'année 2025/2026, une capacité d'accueil globale de 22.233 places pédagogiques, dont 13.318 places dédiées à la formation diplômante, 7.615 à la formation qualifiante, en plus de 1.300 places pour le parcours professionnalisant.

À noter que le dispositif de formation de l'OFPPT dans les provinces du Sud abrite 16 établissements de formation, en plus de trois Cités des Métiers et des Compétences, cinq Centres en milieu pénitentiaire et un Centre National Mohammed VI des Handicapés.