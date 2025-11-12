Maroc: Tata - Campagne de don de sang pour renflouer le stock

Une campagne de don de sang a été organisée, en fin de semaine écoulée dans la commune d'Akka, province de Tata, dans le but de renflouer les stocks en cette matière vitale.

Placée sous le signe: "Je donne mon sang pour sauver des vies", cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour garantir un approvisionnement suffisant en sang afin de répondre aux besoins des patients et des hôpitaux de la région.

Dans une déclaration à la MAP, Ibrahim El-Qartas, président de l'Association de don du sang d'Al-Najda, a indiqué que cette campagne répond à un appel urgent du centre régional de transfusion sanguine d'Agadir, se félicitant de son succès auprès des habitants d'Akka, hommes et femmes, qui ont généreusement donné leur sang dans un élan de solidarité.

Selon les organisateurs, cette action solidaire vise à accroître les réserves de sang et à encourager la participation citoyenne à ces initiatives pour sauver des vies et venir en aide aux personnes ayant besoin de cette ressource vitale.

De nombreux donneurs de sang ont exprimé leur fierté de participer à cette initiative humanitaire, qui promeut les valeurs de solidarité et soutient les patients nécessitant une transfusion, notamment ceux souffrant de maladies chroniques.

Cette campagne qui tend à ancrer la culture du don de sang et l'esprit du bénévolat, a été organisée en partenariat entre la Délégation provinciale de la santé et la protection sociale de Tata, la commune d'Akka, la Zawiya de l'Association Cheikh Al-Wafi Boulanouar pour la culture d'Akka, l'Association Al-Najda de don de sang, ainsi que le Centre régional de transfusion sanguine de Souss Massa.