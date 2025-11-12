Afrique: Lancement à Rabat de la Semaine de promotion économique de la République du Kenya au pays

La Semaine de promotion économique de la République du Kenya au Maroc a été lancée, lundi à Rabat, avec pour objectif de promouvoir le potentiel économique de ce pays africain dans divers secteurs d'activité et favoriser le développement des partenariats d'affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et kényans.

Pour marquer ce lancement, une réunion a été tenue ce même jour entre l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal, et une importante délégation économique du Kenya, en visite au Maroc du 10 au 16 novembre, rapporte la MAP.

Cette initiative intervient dans le cadre des actions que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger met en œuvre pour accompagner la diplomatie économique du Royaume à l'échelle continentale, à travers l'AMCI et ses partenaires.

Au menu de cette Semaine, figurent des rencontres à Rabat, Casablanca et Laâyoune avec des établissements publics et des opérateurs économiques privés, dont la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et des fédérations sectorielles, notamment le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), Casablanca Finance City et son écosystème d'entreprises, ainsi que le Centre régional d'investissement (CRI) de Laâyoune.

La délégation économique kényane est présidée par Carole Kariuki, directrice de l'Alliance du secteur privé du Kenya (KEPSA), et Onditi Kennedy, directeur national de la Chambre de commerce et d'industrie du Kenya, et composée de plusieurs hauts responsables des secteurs public et privé.