Maroc: BKGR recommande de souscrire à l'IPO de Cash Plus

BMCE Capital Global Research (BKGR) a recommandé, lundi, de souscrire à l'introduction en Bourse (IPO - Initial Public Offering) de Cash Plus au cours de 200 dirhams.

Dans une note "Initiation Coverage", produite pour le compte de BMCE Capital Bourse, BKGR fait savoir que sur la base de sa valorisation par DDM (Dividend Discount Model qui est utilisé pour calculer la juste valeur d'une action), le cours cible est fixé à 254 dirhams, représentant un upside de +27% comparativement au cours d'introduction.

Le PER (Price Earning Ratio) cible ressort ainsi à 22,3x en 2025, en ligne avec celui du Marché (22,6x) et 17,5x en 2026, contre 21,3x pour le Marché, rapporte la MAP.

Acteur intégré des services financiers et de proximité, Cash Plus s'est imposé comme un partenaire clé de l'inclusion financière au Maroc. établi en 2004 et agréé en tant qu'établissement de paiement par Bank Al-Maghrib en 2019, le groupe adresse les besoins des particuliers et des entreprises à travers une offre complète couvrant aussi bien les transferts d'argent nationaux et internationaux que le change de devises, le paiement de factures et l'émission de comptes de paiement (M-Wallet).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

BKGR indique que l'IPO de Cash Plus, dont la souscription est prévue du 19 au 25 novembre 2025 à 15h30 inclus, s'inscrit dans un contexte économique et sectoriel favorable (croissance des transferts MRE, excellente dynamique touristique) marqué par l'essor de l'inclusion financière, la digitalisation des services et le rôle croissant des établissements de paiement.

Le groupe, ajoute la même source, bénéficie d'un fort ancrage territorial, d'une dynamique soutenue des comptes M-Wallet et d'une position stratégique dans les flux Etat-citoyens (transactions financières et administratives entre les institutions publiques et la population).

Avec un peu moins de 5.000 points de service à fin juin 2025, Cash Plus poursuit une stratégie d'expansion ciblée visant à optimiser la couverture nationale et à capter le potentiel inexploité des zones à forte demande.