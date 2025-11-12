Maroc: Clôture à Casablanca du projet «Mobilisons-nous pour la prévention et la protection des enfants» initié par l'Association Bayti

Après deux ans et demi d'action sur le terrain, l'association Bayti, avec le cofinancement de l'Union européenne, clôturera le projet « Mobilisons-nous pour la prévention et la protection des enfants » ce mercredi 12 novembre à Casablanca.

Mené à Casablanca, Essaouira et dans la zone rurale de Kénitra, ce programme a apporté une réponse concrète aux situations de vulnérabilité des enfants tout en consolidant le système national de protection de l'enfance.

Cet événement sera marqué par la présence de plusieurs acteurs issus d'institutions publiques, du tissu associatif, ainsi que des familles et des enfants bénéficiaires du projet, afin de témoigner de l'impact et des réussites de cette action.

Concrètement, il s'agit de 873 enfants accompagnés de manière directe et personnalisée, dont 80 hébergés au centre de Sidi Bernoussi et 58 formés aux métiers agricoles à la ferme école Bayti, de 335 séances de soutien psychologique pour les enfants et leurs familles, et de 81 enfants orientés vers des services spécialisés en addictologie et pédopsychiatrie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En plus, de 386 familles accompagnées dans leur fonction parentale, leurs démarches sociojuridiques et la médiation familiale, aboutissant à 40 réinsertions réussies, de 75 projets de vie construits avec les jeunes, dont plusieurs déjà insérés sur le marché du travail et de jeunes formés pour devenir acteurs du changement.

Un communiqué de presse a souligné qu'à travers des ateliers d'éducation via le sport, de santé sexuelle et reproductive et de prévention, plus de 2 000 enfants, jeunes et familles ont été sensibilisés. Dix jeunes ayant bénéficié d'une formation ont, à leur tour, formé 80 pairs sur les droits de l'enfant, l'égalité des genres et la participation, renforçant ainsi une dynamique de plaidoyer portée par la jeunesse. Parallèlement, 33 acteurs associatifs et institutionnels ont été formés pour améliorer la coordination et l'accompagnement des enfants en situation difficile.

Les jeunes bénéficiaires ont également participé à des actions de plaidoyer au niveau national (ONDE, UNICEF, CNDH), régional (Liban, Jordanie) et international (Genève), mettant en avant leur rôle actif dans la promotion des droits de l'enfant. En plus, les jeunes sont actifs dans les espaces de dialogue créés dans le cadre de ce projet.

Le projet ««Mobilisons-nous pour la prévention et la protection des enfants» a transformé des parcours de vie, renforcé le dialogue intergénérationnel, sensibilisé les communautés et donné une voix forte aux enfants et aux jeunes.

A rappeler que Bayti, depuis sa fondation, est engagée avec conviction dans la protection des enfants en situation de grande vulnérabilité. Elle a pour mission d'offrir un accompagnement global aux enfants en danger : protection, écoute, hébergement, accès à la santé, à l'éducation et à la réinsertion sociale. Elle ambitionne de construire une société plus juste, inclusive et protectrice, où familles, jeunes, institutions et communautés collaborent pour garantir une protection intégrée, participative et durable de l'enfance.

H.T