Maroc: Les transformations de l'identité humaine à l'ère numérique en débat à Casablanca

Les transformations de l'identité humaine à l'ère numérique sont au centre du Colloque international "Identités désincarnées : corps, virtualité et reconstruction de soi", dont les travaux se sont ouverts, lundi à la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M'Sik, relevant de l'Université Hassan II de Casablanca.

Organisé par le Laboratoire LOGOS en partenariat avec l'Université Paris 8, l'Université Savoie Mont Blanc, et la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud, dans le cadre de la 31e édition du Festival international d'art vidéo (10 au 15 novembre), cet événement scientifique rassemble plus de quarante chercheurs venus d'universités d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine.

Il constitue une occasion d'explorer les transformations contemporaines de l'identité humaine à l'ère numérique, à travers une approche interdisciplinaire mêlant philosophie, sociologie, arts, communication, psychologie et humanités numériques.

Le colloque interroge les nouvelles formes de construction et de représentation du soi dans les environnements virtuels où le corps physique tend à se dissocier de la présence sociale. Les communications abordent des thématiques variées telles que les avatars et subjectivités numériques, les héritages culturels, le genre et la visibilité, les jeux vidéo, les médias sociaux, la publicité, la communication organisationnelle et les expérimentations artistiques.

L'objectif global est de comprendre comment l'humain se réinvente dans un monde connecté, fragmenté, mais riche en potentialités créatives et réflexives.

Dans son allocution d'ouverture, la doyenne de la FLSH Ben M'Sik, Leila Maziane, a mis en avant la vitalité de la réflexion scientifique autour des mutations majeures qui traversent "notre société et transforment notre rapport à l'identité, au corps et aux mondes numériques", soulignant qu'à l'ère des technologies immersives et des espaces virtuels, le soi se recompose, s'étend, parfois se fragmente.

"Entre la matérialité du corps et la fluidité du virtuel se tisse une nouvelle expérience de l'existence où les frontières entre réel et imaginaire deviennent mouvantes", a-t-elle dit.

Ce colloque, a-t-elle poursuivi, se veut interdisciplinaire et ouvert, croisant les regards de la philosophie, des sciences sociales, des arts, de la communication, de la psychologie et des humanités numériques. Il offre un espace de dialogue fécond où chaque discipline interroge, complète et déplace l'autre pour mieux comprendre les transformations du temps présent.

De son côté, le directeur du Laboratoire LOGOS, Pr. Jaouad Bennis, a salué la qualité scientifique du colloque et la pertinence de sa thématique, rappelant que les transformations de l'identité à l'ère du numérique interpellent autant les chercheurs que les citoyens et exigent une approche critique face aux logiques de standardisation et de performance imposées par les technologies contemporaines.

Il a également mis en avant le rôle du Laboratoire LOGOS dans la promotion de la recherche interdisciplinaire et la construction de passerelles entre les savoirs. Ce colloque, a-t-il affirmé, illustre parfaitement la mission du laboratoire penser les transformations du monde contemporain tout en maintenant un ancrage humaniste et une ouverture sur la diversité des expériences culturelles et intellectuelles.

Pour sa part, le coordinateur du colloque, Pr. Abdelhadi Samadi, a indiqué que ce projet est le fruit d'un travail collectif et collégial, porté par un réseau d'universités partenaires unies par la même volonté de questionner la virtualisation du soi et les transformations de la conscience à l'ère des intelligences artificielles génératives.

Ce colloque, a-t-il précisé, se veut interdisciplinaire croisant les perspectives des sciences humaines et sociales, des arts et des technologies. Il se veut également holistique analysant l'identité entre matérialité et virtualité, incarnation et désincarnation, authenticité et simulation, liberté et surveillance, expression singulière et standardisation algorithmique, continuité et transformation.

Et d'ajouter que l'objectif est de comprendre comment les identités se redéfinissent, se fragmentent, se réinventent et interagissent dans un monde interconnecté.

Les travaux du colloque s'articulent autour de neuf panels thématiques répartis sur deux journées : "identités et héritages culturels", "avatars, corps et subjectivités numériques", "genre, visibilité et identités fragiles", "jeux vidéo, migration et altérité", "médias sociaux, politique et communication", "recherches-création et expérimentations artistiques", "publicité et identités projetées", "institutions, éthique et communication organisationnelle", ainsi que "arts, cultures et héritages identitaires".