Afrique: COP30 - Des bailleurs de fonds mobilisés autour du bassin du Congo

Une pré-table ronde stratégique est prévue ce 12 novembre à Belém, au Brésil, pour mobiliser les financements internationaux nécessaires à la préservation du Bassin du Congo, un écosystème vital à la lutte contre le changement climatique.

Les pays du bassin du Congo tentent de convaincre les partenaires au développement réunis à Belém, en attendant la grande table ronde prévue en mai 2026 à Brazzaville. Présidée par Arlette Soudan-Nonault, ministre congolaise de l'Environnement et secrétaire exécutive de la Commission climat, et Jean Paterne Megne Ekoga, vice-président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC), cette pré-table ronde rassemblera des acteurs clés engagés dans la lutte contre la déforestation et la valorisation des ressources naturelles.

L'objectif principal de cette rencontre est de stimuler des engagements financiers pour un portefeuille de projets « verts » et « bleus » en cours de préparation, destinés à transformer durablement les pays du Bassin du Congo. Actuellement, plus de 75 % des projets identifiés sont publics, tandis que 23 % proviennent de la société civile et 2 % du secteur privé. Le Fonds bleu affirme ainsi sa vision intégrée de développement durable, centrée sur l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines.

En tant que gestionnaire du Fonds, la BDEAC a réaffirmé son engagement envers la transparence et le respect des normes internationales en matière de financement climatique. Un appel fort a été lancé à l'ensemble des bailleurs internationaux, institutions financières et investisseurs pour qu'ils participent activement à la réalisation de ce projet communautaire ambitieux. « Investir dans le bassin du Congo, c'est investir dans la résilience climatique mondiale », a souligné Arlette Soudan-Nonault, ajoutant que cette pré-table ronde est également une préparation essentielle pour la grande table ronde des bailleurs qui se tiendra à Brazzaville, en parallèle des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

Initié par le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, et président de la Commission climat du Bassin du Congo, le Fonds bleu pour le bassin du Congo a franchi un nouveau cap dans la mobilisation des ressources pour la préservation du deuxième plus vaste massif forestier tropical de la planète.