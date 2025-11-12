Afrique Centrale: Niari - Dolisie bientôt dotée d'une agence de la BEAC

12 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Le chef-lieu du département du Niari, Dolisie, va abriter la quatrième agence de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (Beac) en République du Congo. Le gouvernement, par le biais du ministre d'Etat en charge des Affaires foncières, Pierre Mabiala, a affecté symboliquement, le 8 novembre dernier, trois hectares de terre sur lesquels sera bâti cette nouvelle agence.

Cet immeuble moderne adapté aux standards en la matière, sera la quatrième structure de la Beac en République du Congo, après les directions nationales de Brazzaville, de Pointe-Noire, et les agences de Ouesso et d'Oyo. Elle sera érigée en plein centre de la ville de l'or vert, à quelques encablures du garage administratif de la mairie.

L'immeuble abritera des bureaux, des salles de réunion de haut standing, un restaurant d'entreprise moderne et des installations.

Construite pour rapprocher l'institution de la population, l'agence Beac de Dolisie permettra de faciliter l'approvisionnement des banques et des et établissements de microfinance de la zone et de soutenir davantage les opérations du trésor dans ce département.

Elle va contribuer surtout à une meilleure inclusion financière des populations et des entreprises.

