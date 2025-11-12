Congo-Kinshasa: Procès braquage de la Rawbank - La vidéosurveillance montre des policiers et militaires s'emparant du butin

Le procès du braquage de la Rawbank, qui s'est poursuivi mardi 11 novembre 2025 au Tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, a pris un tournant inédit. Lors de cette audience, les juges ont projeté pour la première fois des vidéos de surveillance captées à l'intérieur de la banque le jour du braquage, le 16 octobre 2025.

Ces images montrent des policiers et militaires, déployés pour sécuriser l'agence, en train de se servir dans la caisse et de vider le sac de la présumée braqueuse, Honorine Porsche, citoyenne allemande d'origine congolaise, auteure présumée du braquage.

Le tribunal a ordonné au ministère public de déférer les agents de sécurité identifiés, appartenant à la police nationale congolaise et à la Task Force. Par ailleurs, l'auditeur militaire a été chargé de préparer les réquisitions disciplinaires et judiciaires en vue de la prochaine audience, consacrée aux conclusions des débats.

Honorine Porsche avait été arrêtée lors d'une opération musclée menée par la police et les forces armées de la RDC lors de son braquage raté. Elle avait précédemment affirmé devant le tribunal que l'argent qu'elle avait dérobé avait été récupéré par les hommes en uniforme déployés sur le site, ce que les vidéos corroborent désormais.

Le procès est renvoyé au 14 novembre pour le réquisitoire du ministère public, les conclusions des parties civiles et la plaidoirie des avocats de la défense.