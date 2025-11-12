Congo-Kinshasa: Les habitants de BB Bahemba contraints de consommer l'eau de rivière par manque d'eau potable

La population consomme l'eau de rivière faute d'accès à l'eau potable dans le secteur de BB Bahemba, localité de Kibangula, au territoire de Kabambare dans le Maniema. La société civile forces vives de ce territoire a rapporté ce constat ce mardi 11 novembre, alertant sur les risques sanitaires graves encourus.

Le président de la société civile de Kabambare, Amisi Selemani Toms, explique que les habitants de BB Bahemba, surtout les femmes, parcourent de longues distances pendant plusieurs heures pour se procurer un bidon de 20 litres d'eau. Elles se lèvent très tôt, vers 2 ou 3 heures du matin, pour revenir vers 9 heures à leurs domiciles, ce qui les expose à des risques d'agressions sexuelles et de conflits conjugaux, souligne M. Selemani.

Il lance un appel urgent aux autorités provinciales et aux personnes de bonne volonté pour installer rapidement des points d'approvisionnement en eau potable afin d'éviter une aggravation sanitaire, notamment des maladies hydriques.

Par ailleurs, cet activiste de la société civile alerte sur le manque criant de médicaments dans les structures sanitaires de la sous-antenne de BB Bahemba, en particulier pour traiter des maladies comme la malaria et la tuberculose, avec plusieurs décès déjà enregistrés, sans en préciser le nombre. Selon lui, cette urgence nécessite une intervention rapide pour fournir ces traitements essentiels et sauver des vies.

Le coordonnateur provincial du Programme national de la lèpre et de la tuberculose, le Dr Jean-Luc Sukay confirme ce manque de médicaments, imputant le retard dans l'approvisionnement au niveau national. Il affirme toutefois que la situation devrait bientôt être résolue.