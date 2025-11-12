Congo-Kinshasa: Au moins 22 femmes de Sake bénéficient de kits pour la création de paniers en osier

Environ 22 femmes chefs de ménage, retournées dans la zone de Sake, territoire de Masisi, ont bénéficié, mardi 11 novembre, de kits pour la fabrication de paniers en osier.

Cette remise est intervenue à la clôture d'une formation assurée par l'ONG La Voix des Femmes et des Enfants (Women and Children's Voice), WCV.

C'est dans le cadre du projet « Autonomisation de la femme à travers la formation en métiers artisanaux dans le territoire de Masisi » que ces 22 femmes ont pu suivre une formation d'une année en vannerie.

Selon le chargé du programme au sein de l'ONG WCV, cette initiative vise à garantir l'autonomisation des bénéficiaires, même si d'autres besoins restent à couvrir.

« Nous sommes très ravies des résultats obtenus : 22 femmes ont été formées en vannerie durant une année. Nous sommes confiantes que cette formation fera de nous des femmes engagées pour l'autonomisation dans la communauté du territoire de Masisi », a déclaré Elisabeth Masudi.

Grâce aux fonds propres de l'ONG, chaque bénéficiaire a reçu un kit comprenant cinq rouleaux de cordes pour la création de paniers en osier, deux nattes, deux ciseaux et un mètre ruban.

Ces kits permettront à ces femmes de démarrer et de promouvoir leurs activités de production de paniers en osier dans cette contrée en proie à l'insécurité.