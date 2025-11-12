Congo-Kinshasa: Des enseignants du Kasaï-Central en colère après deux mois sans salaire

Les enseignants du primaire, secondaire et technique de cinq territoires au Kasaï-Central, dénoncent deux mois d'impaiement salarial. Une situation jugée intenable par la coordination provinciale du Syndicat des enseignants du Congo (SYECO), qui a appelé, lundi 10 novembre, le gouvernement central à intervenir de toute urgence.

Dans une déclaration publique, le président provincial du SYECO, Prince Kabeya, a alerté sur les conséquences négatives de l'impaiement, notamment la baisse de rendement des enseignants, et les risques de grève dans plusieurs écoles rurales.

« Cette situation risque de perturber sérieusement les activités scolaires en milieu rural. Ces enseignants ont des familles à nourrir et des enfants à scolariser. Il est urgent que les autorités trouvent une solution rapide », a-t-il déclaré.

Accusée par certains enseignants d'avoir bloqué les paiements, la Caritas Kananga, chargée de la paie, se défend. Alexandre Badibanga, responsable de cette structure, affirme que le gouvernement central n'a pas encore viré les fonds destinés à ces salaires. Il appelle les enseignants au calme, tout en les rassurant que les paiements seront effectués dès que les fonds seront disponibles.

Pour l'instant, l'incertitude plane sur la suite de l'année scolaire, alors que les enseignants concernés sont de plus en plus nombreux à envisager de suspendre les cours si rien n'est fait.