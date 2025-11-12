Afrique: Le Soudan, l'Égypte et les Nations Unies soulignent la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités et de faire pression sur les milices rebelles et les États qui les soutiennent

12 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Une réunion tripartite conjointe a eu lieu mardi entre le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, présidé par Mohdieddin Salim, le ministre égyptien des affaires étrangères, Badr Abdelatty, et le secrétaire général adjoint des Nations unies des affaires humanitaires, Tom Fletcher.

Le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohdieddin Salim, a déclaré dans des déclarations à la presse à l'issue des discussions que celles-ci se sont concentrées sur la situation qui s'est produite après l'entrée des milices rebelles dans la ville El Fasher et le déplacement massif de citoyens qui ont fui le meurtre, le massacre et le viols commis par ces milices.

Salim a ajouté que les réunions « ont discuté en détail la situation humanitaire des personnes déplacées dans les régions de Dabba et Tawila, ainsi que la situation des personnes assiégées à Babnusa, Kadugli et Delling ». Il a souligné que les opinions " ont été tout à fait concordantes lors de la réunion tripartite sur la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités et de faire pression sur les milices rebelles et les pays qui les soutiennent ".

Le ministre a indiqué que " la réunion a également abordé la question des mercenaires recrutés par la milice dans différents pays, de Colombie, d'Afrique occidentale et de certains pays voisins. "

Il a appelé à traiter cette question avec sérieux et à en tenir compte conformément aux dispositions du droit international et du droit international humanitaire.

Il a ajouté : « Nous pensons que cette visite et l'autre visite de ce haut responsable de l'ONU auront des résultats concrets sur le terrain », soulignant que le gouvernement soudanais poursuivra ses efforts sérieux pour faire sortir les milices et les mercenaires du pays, indiquant que ce qui se passe actuellement est une invasion directe accompagnée de meurtre, de massacre et de pillage, Il a ajouté " Si la communauté internationale veut vraiment adresser les questions au Soudan, elle doit les aborder avec cette description et cette ampleur " .

Le ministre a également souligné que le Quartet n'avait été émis ni par une résolution du Conseil de sécurité ni par aucune organisation internationale, et que, par conséquent, le gouvernement soudanais ne s'en préoccupait pas officiellement.

Il a ajouté : " Nous traitons avec nos frères en Égypte et en Arabie saoudite, ainsi qu'avec nos amis aux États-Unis, sur une base bilatérale, et nous trouvons une compréhension totale et nous nous coordonnons avec eux, comme cela a été le cas aujourd'hui avec l'Égypte et les Nations Unies."

