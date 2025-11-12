Soudan: Président du CST affirme le souci du pays de maintenir des relations étroites avec le PAM

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé le souci du Soudan de maintenir des relations étroites avec le Programme alimentaire mondial (PAM), partenaire du Soudan depuis de nombreuses années.

Cela s'est fait lors de sa rencontre Mardi avec le directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial, Carlos Caw, actuellement en visite dans le pays, en présence du Sous-secrétaire aux Affaires Étrangères, Ambassadeur Muawiya Osman Khalid, qui a souligné dans une déclaration à la presse les contributions du programme dans le domaine de l'aide humanitaire d'urgence et de divers programmes de développement.

Il a indiqué que le président du Conseil de souveraineté a souligné la nécessité que le Programme alimentaire mondial tienne compte, dans ses relations avec le Soudan, les aspects de souveraineté nationale et les exigences de sécurité nationale soudanaise afin que le programme reste un partenaire du Soudan dans les domaines de l'action humanitaire.

Pour sa part, le directeur exécutif adjoint du PAM a déclaré que la réunion avait été fructueuse et constructive, et a passé en revue le partenariat entre le PAM et le gouvernement soudanais dans le domaine de l'action humanitaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a affirmé l'engagement du programme à poursuivre le travail en faveur du peuple soudanais, précisant que le programme oeuvre pour acheminer l'aide pour environ de cinq millions de Soudanais chaque mois. Il a ajouté : « Nous sommes déterminés à continuer ce travail et nous nous efforçons d'atteindre les zones difficiles d'accès. »

Il a fait allusion à l'arrivée du programme à la ville Kadougli au cours des deux dernières semaines, et a déclaré que la réunion avait également porté sur la possibilité de réaliser des investissements supplémentaires dans l'économie soudanaise pour soutenir les activités des agriculteurs à revenus faibles et d'essayer d'accéder aux marchés en ce qui concerne la gestion des systèmes alimentaires dans des régions telles que Khartoum, où environ d'un million de personnes sont aidées chaque mois.