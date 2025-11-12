Sénégal: Impôts, taxes, droits et redevances - La Dgid lancement le paiement sur l'application Max It

Sous l'égide du Ministère des Finances et du Budget, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) informe les usagers de la possibilité de payer désormais tous leurs impôts, taxes, droits et redevances à travers l'application Max IT de Orange.

Selon un communiqué de presse, cette mesure entre dans le cadre de l'amélioration continue des services rendus aux usagers, et répond aux orientations du Plan de Redressement économique et social « Jubaanti Koom ».

L'utilisation est simple et intuitive. Pour cela, explique-t-on, il faut accéder à l'application « Max It» ; aller au menu « Paiement » ; sélectionner « Fay Sama Impôt » ; choisir et renseigner sur le menu les informations relatives à la procédure ; effectuer le paiement ; sauvegarder le reçu de la transaction.