Sénégal: Impôts, taxes, droits et redevances - La Dgid lancement le paiement sur l'application Max It

12 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Sous l'égide du Ministère des Finances et du Budget, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) informe les usagers de la possibilité de payer désormais tous leurs impôts, taxes, droits et redevances à travers l'application Max IT de Orange.

Selon un communiqué de presse, cette mesure entre dans le cadre de l'amélioration continue des services rendus aux usagers, et répond aux orientations du Plan de Redressement économique et social « Jubaanti Koom ».

L'utilisation est simple et intuitive. Pour cela, explique-t-on, il faut accéder à l'application « Max It» ; aller au menu « Paiement » ; sélectionner « Fay Sama Impôt » ; choisir et renseigner sur le menu les informations relatives à la procédure ; effectuer le paiement ; sauvegarder le reçu de la transaction.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.