Afrique: 15e édition GFRAS - Le Sénégal s'impose comme un acteur clé de la transformation agricole

Le Sénégal s'impose comme un acteur clé de la transformation agricole mondiale avec l'ouverture de la 15e édition du Forum mondial sur le Conseil Agricole et Rural (GFRAS), présidée par le ministre de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne. C'est ce qui ressort du communiqué de la tutelle publié mardi soir à cet effet.

Diamniadio abrite depuis mardi, la 15e édition du Forum mondial sur le Conseil agricole et rural (GFRAS). Un évènement qui selon le ministère de l'Agriculture et l'Elevage du Sénégal, symbolise l'engagement du pays pour une « agriculture durable, inclusive et résiliente ».

A cette occassion, rapporte un communiqué de la tutelle le ministre sénégalais en charge de l'Agriculture, Mabouba Diagne a réaffirmé la nécessité d'un conseil agricole professionnalisé, digitalisé et axé sur la recherche, la formation et l'innovation. Pour lui, c'est le seul moyen pour le pays de répondre aux défis alimentaires mondiaux.

Sous le leadership du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, rappelle le texte, le Sénégal inscrit l'agriculture et l'élevage au coeur de sa souveraineté économique. Ceci, notamment avec un budget record de 130 milliards FCFA, démontrant une volonté politique forte de soutenir les producteurs et moderniser les systèmes agricoles familiaux.

Vers la création d'un Centre d'excellence en Conseil agricole et rural

« Le ministre de l'Enseignement supérieur, Pr Daouda Ngom, a annoncé la création d'un Centre d'excellence en Conseil agricole et rural pour renforcer les compétences nationales, tandis que l'AFD a réaffirmé son engagement avec plus de 1,5 milliard d'euros mobilisés chaque année au niveau international », renseigne le document.

Ce forum marque un tournant décisif pour le développement agricole rural. Il permet aux acteurs de passer de la réflexion à l'action pour bâtir des alliances durables entre enseignement, recherche, formation et conseil. Mais aussi, faire du conseil agricole un levier central d'une agriculture souveraine, performante et génératrice de prospérité partagée.