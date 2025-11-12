Sénégal: Gestion du baccalauréat - Le pays lance sa plateforme numérique PortailBAC

L'État du Sénégal a lancé officiellement mardi, la plateforme PortailBAC, un outil moderne destiné à simplifier et à sécuriser la gestion de l'examen du baccalauréat.

Le directeur général de l'Enseignement supérieur, le Professeur Abdoul Aziz Diouf, a présidé la cérémonie de lancement et de démonstration de la plateforme PortailBAC, ce mardi 11 novembre 2025.

Dans un contexte de modernisation de l'administration publique et de renforcement de la souveraineté numérique nationale, l'Office du baccalauréat s'est engagé depuis 2024 dans une importante transformation digitale.

Ce travail s'est fait avec l'appui du Projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, piloté par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

« Cette dynamique, en parfaite cohérence avec l'axe stratégique 2 du New Deal Technologique-Horizon 2034, a abouti à la création de la plateforme PortailBAC, un outil moderne destiné à simplifier et à sécuriser la gestion du baccalauréat », indique la tutelle.

Ainsi, pour présenter cette innovation et en démontrer les fonctionnalités, l'Ansd, en collaboration avec l'Office du baccalauréat, a organisé un atelier en vue du démarrage de la campagne d'enrôlement 2026.