Sénégal: Tour international de la Casamance en décembre - Les cyclistes ambassadeurs de la paix et du développement

Du 1er au 7 décembre, la Casamance vibrera au rythme des deux-roues avec la cinquième édition du Tour international de cyclisme, une compétition qui se veut autant sportive que porteuse d'un message fort : la paix et la cohésion sociale comme leviers du renouveau économique dans la région sud du Sénégal.

ZIGUINCHOR- L'année dernière, le Tour international de cyclisme de la Casamance a rassemblé plusieurs cyclistes venus d'horizons divers, notamment en Afrique et en Europe. Le Sud du pays s'apprête encore à vivre le même scénario et la même ambiance. Et ça sera dès ce premier décembre 2025.

Le coordinateur dudit événement international, Ibrahima Diassy, a annoncé ce mardi soir, la date officielle lors d'un point de presse, précisant que la course se déroulera sur cinq étapes. Celle-ci, a-t-il dit, sera encadrée par deux journées réservées à l'accueil et au départ des délégations.

À cet effet, une cinquantaine de cyclistes venus d'Afrique et d'Europe (France, Belgique et Pays-Bas) prendront part à cette édition qui mettra en lumière différents territoires de la Casamance. Les coureurs s'élanceront le 2 décembre depuis Bignona pour une première boucle jusqu'à Blouf, longue de 98 kilomètres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le lendemain, le peloton prendra la direction de Sédhiou à partir de Tobor, sur un parcours de 105 kilomètres. Le 4 décembre, cap sur Kolda depuis Samine pour 90 kilomètres de course, avant une quatrième étape le 5 décembre reliant Samine à Ziguinchor, avec une arrivée prévue au rond-point Jean-Paul II, après 86 kilomètres d'effort.

Le 6 décembre sera consacré à une grande randonnée vers le Cap-Skirring, dans le département d'Oussouye ainsi qu'à une course contre-la-montre entre La Payotte et Cabrousse, suivies d'une soirée culturelle destinée à magnifier la richesse du terroir casamançais.

3 millions sur 49 disponibles

Pour Ibrahima Diassy, également deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, le Tour international de la Casamance constitue "bien plus qu'un événement sportif". Il a rappelé que cette initiative contribue à promouvoir « la destination Casamance, son écosystème unique et ses atouts touristiques, au moment où la région poursuit sa dynamique de relance socio-économique ».

Concernant la sécurité, M. Diassy a précisé qu'un « dispositif d'envergure sera mis en place avec l'appui de la Gendarmerie nationale, de la Police et de l'armée, afin d'assurer un séjour serein aux participants étrangers comme locaux ». Un tel événement nécessite la mobilisation de moyens financiers conséquents.

Pour l'organisation de ce Tour, le budget prévisionnel est évalué à 49 millions de francs CFA. À cette période, seuls trois millions ont pour l'heure été mobilisés. Les organisateurs appellent donc le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les partenaires publics et privés, à soutenir davantage cette manifestation qui porte haut l'image de la Casamance.