Congo-Kinshasa: Bukavu accueille la campagne citoyenne pour la paix dans l'Est du pays

12 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La campagne citoyenne pour la paix dans l'Est de la RDC a été lancée mardi 11 novembre en la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu, au Sud-Kivu.

Cette initiative du cadre de concertation de la société civile, des mouvements citoyens et des confessions religieuses, vise à faire entendre la voix des communautés affectées par les conflits armés récurrents et à les associer aux efforts pour un retour durable de la paix dans cette région.

Selon Miki Mutiki, l'un des initiateurs, cette campagne entend oeuvrer de manière interactive et sans relâche à la mise sur pied d'un agenda social de paix intégrant les besoins sociaux, économiques, culturels et environnementaux dans les différents processus de paix en cours.

Il insiste sur l'importance de positionner les acteurs sociaux comme parties prenantes essentielles à ces dynamiques pour garantir une paix durable dans l'Est du pays.

« Nous veillerons et oeuvrerons sans relâche à positionner les acteurs sociaux comme parties prenantes aux différentes dynamiques visant le retour d'une paix durable », a affirmé cet activiste de la société civile.

