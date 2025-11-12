Congo-Kinshasa: Deux morts, 4 blessés et d'importants dégâts matériels après des pluies diluviennes en Ituri

Deux personnes sont mortes, quatre autres ont été blessées, et d'importants dégâts matériels ont été signalés à la suite des pluies diluviennes qui s'abattent depuis une semaine dans plusieurs entités de la province de l'Ituri.

Les deux victimes sont mortes dans un glissement de terrain au camp de pêche de Ndawe, au pied du mont Bleu, dans le territoire de Mahagi.

Quatre blessés ont été pris en charge dans une structure médicale locale.

Ce drame serait dû selon des sources locales, à une construction anarchique en zone inondable. À Penyi, près de Bunia, le mur de la maternité du centre de santé s'est effondré sous une pluie abondante dimanche dernier. Deux femmes, leurs bébés et une sage-femme ont été sauvés de justesse, mais la maternité n'est plus opérationnelle, suscitant un appel à l'aide d'urgence.

Par ailleurs, trois enfants ont été blessés à Nyasingu, dans le territoire d'Irumu, après une frappe de la foudre sur leur domicile. À Mahagi, les toitures de quatre salles de classe de l'école primaire Ngbamu ont été détruites à la suite d'un vent violent, empêchant ainsi les élèves de suivre les cours faute de locaux. Plusieurs routes sont menacées de coupure à cause de l'érosion, et certains ponts risquent de s'effondrer.

Selon la coordination provinciale de la protection civile, les activités scolaires et sanitaires sont suspendues dans les établissements touchés, appelant la population à la vigilance pour prévenir d'autres dégâts pendant cette saison pluvieuse.

Cette structure étatique recommande donc une vigilance accrue face à ces intempéries qui devraient se poursuivre jusqu'en décembre 2025, afin de minimiser les impacts sur la population et les infrastructures de base.